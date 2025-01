San Pedro Sula, dal 21 al 23 ottobre 2025, diventerà la capitale del turismo regionale per un evento chiave nella promozione del Centro America nel mercato turistico mondiale.

La Redazione

L’Honduras si prepara a brillare nel panorama turistico centroamericano con un evento di portata internazionale. Dopo il successo della XIII edizione tenutasi in El Salvador nel 2024, dal 21 al 23 ottobre 2025, la città di San Pedro Sula ospiterà la XIV edizione della prestigiosa fiera Centroamérica Travel Market (CATM), consacrando il paese come epicentro del turismo regionale.

La fiera, considerata un punto di riferimento per professionisti del settore e operatori turistici, riunirà rappresentanti di tutta l’America Centrale, insieme a partner globali, provenienti da Europa, Asia, Nord e Sud America, che parteciperanno a incontri d’affari, conferenze e presentazioni specializzate nel settore turistico della regione.

Sarà una straordinaria opportunità per promuovere le meraviglie naturali, culturali e storiche dell’Honduras, oltre a rafforzare le connessioni tra i paesi della regione e il resto del mondo.

Con i suoi paesaggi mozzafiato, dalle spiagge caraibiche di Roatán alle rovine maya di Copán, l’Honduras ha tutto ciò che serve per attrarre viaggiatori in cerca di avventure uniche. La scelta di San Pedro Sula come sede sottolinea la crescente importanza della città come hub commerciale e turistico nella regione.

Il CATM 2025 non sarà solo un’occasione per esposizioni e incontri B2B, ma un momento cruciale per il rilancio del turismo centroamericano, con focus su sostenibilità, innovazione e collaborazione internazionale.

Prepariamoci, quindi, a scoprire un Honduras protagonista, pronto ad accogliere il mondo e a consolidarsi come meta imprescindibile nel cuore dell’America Centrale.

In foto, dall’alto: Copán; Coxen Hole – Honduras (Foto © Greta’s Vlogs – Pixabay)

La fiera Centroamérica Travel Market 2025 proporrà una ricca gamma di attività e proposte:

Connessioni commerciali strategiche : i partecipanti avranno l’opportunità di creare alleanze tra i rappresentanti del turismo dell’America Centrale e della Repubblica Dominicana con agenzie internazionali, rafforzando il posizionamento e le opportunità di affari in mercati ad alto potenziale.



: i partecipanti avranno l’opportunità di creare alleanze tra i rappresentanti del turismo dell’America Centrale e della Repubblica Dominicana con agenzie internazionali, rafforzando il posizionamento e le opportunità di affari in mercati ad alto potenziale. Promozione dell’offerta turistica regionale : gli espositori di tutta la regione potranno presentare le proprie destinazioni e prodotti a un pubblico qualificato di professionisti del turismo e potenziali clienti di portata globale.



: gli espositori di tutta la regione potranno presentare le proprie destinazioni e prodotti a un pubblico qualificato di professionisti del turismo e potenziali clienti di portata globale. Conoscenze e tendenze del settore : grazie a conferenze e seminari tenuti da esperti, i partecipanti potranno accedere a temi innovativi sul turismo e sulle migliori pratiche per migliorare la competitività regionale.



: grazie a conferenze e seminari tenuti da esperti, i partecipanti potranno accedere a temi innovativi sul turismo e sulle migliori pratiche per migliorare la competitività regionale. Negoziazione di prodotti multidestinazione: le agenzie internazionali potranno collaborare con i migliori operatori locali, avendo l’opportunità di scoprire da vicino il prodotto turistico dell’America Centrale, favorendo lo sviluppo del turismo regionale.

In foto, dall’alto: Tegucigalpa, Francisco Morazán; Utila – Honduras (Foto © jochua roda; Héctor Emilio Gonzalez – Pixabay)

La CATM 2025 è organizzata dalla Federazione delle Camere del Turismo dell’America Centrale (FEDECATUR) con il supporto delle Amministrazioni Nazionali del Turismo della regione e dell’Agenzia di Promozione Turistica dell’America Centrale (CATA). L’evento, anche quest’anno, sarà un’occasione di fondamentale rilevanza per il turismo regionale, consolidando l’America Centrale e la Repubblica Dominicana come destinazioni di classe mondiale nell’industria turistica.

www.visitcentroamerica.com