Moon Music uscirà il 4 ottobre e sarà l’album più sostenibile mai realizzato: ogni copia contiene 9 bottiglie di plastica PET riciclata. La band farà così risparmiare oltre 25

tonnellate di plastica vergine.

La Redazione

I Coldplay hanno annunciato poche settimane fa l’uscita di Moon Music, l’atteso decimo album in studio della band inglese che sarà pubblicato il 4 ottobre. Sarà realizzato con la collaborazione di Max Martin, tra i più grandi produttori pop dell’epoca moderna ed è già disponibile in pre-order.

Insieme alle innovative misure di sostenibilità adottate dai Coldplay durante l’attuale tour, che finora ha prodotto il 59% in meno di emissioni di CO2 rispetto al precedente tour negli stadi, con il nuovo album arriva un’importante novità: sarà infatti il primo al mondo pubblicato in LP EcoRecord rPET da 140 grammi. Ogni vinile contiene nove bottiglie di plastica PET riciclata recuperate dai rifiuti post-consumo. In questo modo si eviterà la produzione di oltre 25 tonnellate metriche di plastica vergine e si otterrà una riduzione dell’85% delle emissioni di CO2/kg nel processo di produzione rispetto al vinile tradizionale da 140 grammi. L’rPET di questa edizione è composto per il 70% da plastica di fiume, intercettata da The Ocean Cleanup nel Rio Las Vacas, in Guatemala, per evitare che raggiunga il Golfo dell’Honduras e l’Oceano Atlantico.

Foto © dalla pagina Facebook dei Coldplay

Le edizioni in CD di Moon Music saranno le prime al mondo a essere pubblicate su EcoCD, creato con il 90% di policarbonato riciclato, proveniente da flussi di rifiuti post-consumo. Ciò consentirà di ridurre le emissioni di CO2/kg di almeno il 78% e di evitare la produzione di oltre cinque tonnellate metriche di plastica vergine.

Moon Music è il decimo album dei Coldplay dopo Music Of The Spheres, nominato Album dell’anno ai Grammy Awards, con più di quattro miliardi di stream. Moon Music è disponibile per il pre-ordine in quattro formati fisici sul negozio ufficiale della band, con un numero limitato di versioni autografate, all’indirizzo store.coldplay.com.