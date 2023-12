In oltre 500mila hanno sfilato lo scorso sabato 25 Novembre a Roma, per dire basta al patriarcato e ai femminicidi, in nome di Giulia Cecchettin e delle altre 106 donne uccise in questo 2023. Ecco come è andata.

Testo e foto di Mauro Orrico

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’enorme manifestazione di Non Una di Meno ha attraversato le strade di Roma, in un lunghissimo corteo – con oltre mezzo milione di partecipanti – partito dal Circo Massimo e terminato a San ‏Giovanni.

Dalla piazza sono arrivati slogan contro la cultura patriarcale, la ‘mascolinità tossica’ e, ovviamente, i femminicidi. Nel corteo, non sono mancate le dure critiche al Governo Meloni, accusato di fare poco o nulla sul tema e di aver tagliato i fondi per i centri anti violenza. In piazza c’era Elly Schlein, segretaria del Pd, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e molti nomi dello spettacolo e del cinema come Paola Cortellesi, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. Ecco le foto del corteo.