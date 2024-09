Sinner entra nella storia dello sport: è il primo italiano a vincere gli Us Open. «Periodo duro, questo titolo vale tantissimo». Fritz battuto in 3 set. Sinner incassa il montepremi stellare di 3,2 milioni di euro.

La Redazione

Dopo il successo agli Australian Open, a Flushing Meadows il n. 1 del mondo Jannik Sinner ha piegato in 3 set, con il punteggio di 6-3 6-4 7-5, l’idolo di casa Taylor Fritz. A nove anni di distanza dal titolo di Flavia Pennetta del 2015, il tricolore torna a sventolare a New York. Come Pietrangeli, che vinse due volte il Roland Garros, Jannik Sinner entra così nella storia dello sport. Per il campione altoatesino, quello degli Us Open è il sesto trofeo in questo 2024 che lo ha consacrato al Top dopo Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati.

Il momento della consegna del trofeo a Sinner è stato particolarmente suggestivo, con la leggenda Agassi che ha riso e scherzato con Jannik prima di lasciargli la coppa.

La sua dedica è stata ancora una volta per la famiglia, anche come concetto allargato. Se a gennaio a Melbourne aveva subito ringraziato mamma e papà, appena finita la partita è andato prima a baciare Anna Kalinskaya, tornata a farsi vedere in tribuna dopo un periodo di assenza, poi nel momento delle dediche, una volta ringraziato l’avversario, ha voluto pensare a casa: «Oltre al campo c’è una vita, dedico questo titolo a mia zia che non sta benissimo».

Il montepremi stellare

Con il successo conquistato agli US Open, Jannik Sinner guadagna la bellezza di 3.250.000 euro in quella che è l’edizione più ricca di sempre dello Slam newyorkese. Per l’azzurro anche 2000 punti in classifica, che gli consegnano la quasi totale certezza di chiudere l’anno al numero del mondo. Sale così a 9.523.173 la cifra guadagnata da Sinner in termini di montepremi in questa stagione fantastica, mentre il prize money in carriera sale a ben 24.916.760 euro.

Foto copertina © US Open Tennis, via X