Mark Zuckerberg ha lanciato la sfida ad Elon Musk: Threads segnerà la fine di X-Twitter? Ecco come funziona il nuovo social di Meta. E ci siamo anche noi.

La Redazione

L’attesa è finita: dopo il lancio ufficiale dello scorso 6 luglio negli Usa, dal 14 dicembre Threads è disponibile anche in Europa. Il nuovo social di proprietà di Meta, come Instagram e Facebook, è la risposta di Mark Zuckerberg ad X (ex Twitter), di proprietà di Elon Musk. Niente di rivoluzionario, Threads è davvero molto simile ad X, con un’estetica molto essenziale, i Like e i rilanci dei post. Funzionerà anche in Europa? Ma soprattutto riuscirà ad annientare il colosso di Musk? Il successo è molto probabile, per vari motivi legati al lungo declino di X-Twitter.

Crisi e declino di X-Twitter

Elon Musk, una figura già profondamente divisiva, è riuscito a far crollare in un anno il valore di X di oltre il 56%, con un crollo stimato intorno a 19 miliardi. La campagna di abbonamenti a pagamento non è decollata, i ricavi pubblicitari sono crollati e gli inserzionisti dimezzati. X, inoltre, è percepito come uno spazio di disinformazione perfetto per negazionisti (del clima come del Covid), No Vax, cospirazionisti e fake news di ogni tipo. Le fonti poco affidabili, spesso apprezzate da Musk, hanno reso X ormai megafono della destra globale. Così X, in pochi mesi, ha perso il 15% degli utenti attivi giornalieri.

Poi ci sono i limiti tecnici, come quello dei 280 caratteri dei Tweet (per chi non è abbonato), contro i 500 attuali di Threads che garantisce anche la possibilità di correggere il testo nei primi 5 minuti (su X lo possono fare solo gli abbonati).

Come funziona Threads

Iscriversi a Threads in Italia è molto semplice. Si può accedere sia da web che da app mobile, disponibile sia su App Store che su Google Play.

Threads è collegato a Instagram, pertanto ci si può loggare sfruttando i propri dati di log-in di IG, avendo la possibilità di importare follower e following, oppure creando un nuovo account ripartendo da zero.

In ogni momento si può eliminare l’account di Threads senza intaccare quello di Instagram e i profili bloccati su Ig lo sono anche su Threads.

Gli utenti possono condividere post brevi (di massimo 500 caratteri), vocali (questa è la vera novità), oltre a immagini e video (di massimo 5 minuti). È possibile anche fare repost, lasciare commenti, incorporare post nei siti web.

Su Threads ci siamo anche noi: seguiteci, cliccando qui.