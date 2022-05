Sabato 14 maggio, la Notte dei Musei torna dopo 2 anni di pausa, dovuta alla pandemia. Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale (in via Crispi) FACE Magazine presenta ‘Renaissance’: la musica elettronica incontra i suoni classici e la video arte, in tre repliche dalle 21. L’ingresso è libero.

Dopo due anni di pausa, dovuta all’emergenza pandemica da Covid19, la musica e lo spettacolo ripartono e torna la Notte dei Musei. Sabato 14 maggio, dalle 21 alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, di via Crispi (metro Barberini), cinque artisti, professionisti della musica elettronica, classica e della video arte, si incontrano per dar vita ad un progetto inedito, mai rappresentato prima: FACE Magazine.it presenta Renaissance, una video-audio performance tra visual e nuovi suoni. Protagonisti saranno Giulio Maresca, affermato producer e musicista romano, Ludovica Centracchio al violoncello, Agnese Martellucci alla viola, Flavia Morra al violino e Loredana Antonelli alle video proiezioni.

Renaissance indagherà il concetto di Rinascita attraverso le varie forme artistiche della creazione contemporanea.

Nel corso della serata, si potrà visitare anche la mostra ospitata dalla Galleria “Il video rende felici. Videoarte in Italia“.

Orari repliche:

h 21.00

h 22.00

h 23.00

(Durata: 25 minuti)

Ingresso libero

Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale

Via Francesco Crispi, 24 (metro Barberini)

Evento Facebook – clicca qui