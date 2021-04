La “Perla del Tirreno”, in provincia di Vibo Valentia in Calabria, è stata eletta domenica il borgo più bello dell’anno.

È conosciuta e amata per le sue spiagge candide, le acque cristalline e le incantevoli grotte della famosa Costa degli Dei. Tropea ha conquistato il primo posto nella speciale classifica dell’ottava edizione de Il Borgo dei Borghi, il programma in onda su Rai 3, che ha visto in gara 20 splendidi borghi d’Italia. “La Perla del Tirreno” è anche chiamata “la piccola Atene della Calabria” per le meraviglie naturali che custodisce e per aver valorizzato il suo enorme patrimonio paesaggistico e culturale.

Il borgo sorge su un alto promontorio tufaceo, a cavallo tra i golfi di Gioia e di Santa Eufemia. Simbolo di Tropea è il grande scoglio sul quale si erge il Santuario di Santa Maria dell’Isola, un luogo dalla bellezza unica al centro di avvincenti storie e leggende.

Nel piccolo centro storico, scorci mozzafiato e preziose testimonianze architettoniche rendono la cittadina di incantevole bellezza. Il centro calabrese è anche legato alla famosa cipolla rossa di Tropea, simbolo gastronomico di questo meraviglioso territorio.