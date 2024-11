Al Pentagono Pete Hegseth, di Fox News. Marco Rubio sarà segretario di Stato secondo il Nyt, mentre alla Sicurezza interna va Kristi Noem, la governatrice del South Dakota che aveva sparato al suo cane.

La Redazione

Donald Trump ha reso nota la lista dei ministri che formeranno il suo governo, che dovrà essere approvato dal Senato dove la maggioranza è repubblicana e quindi il risultato sarà sicuramente favorevole. La squadra è composta da profili non convenzionali, nettamente schierati a destra, e sta già facendo discutere, così come fa discutere il nuovo dipartimento per l’efficienza governativa degli Stati Uniti che avrà come guida Elon Musk, insieme all’imprenditore miliardario Vivek Ramaswamy, ex candidato alla nomination repubblicana.

Tra le nomine più controverse, c’è quella del nuovo Segretario alla Difesa: si tratta di Pete Hegseth, una stella televisiva della Fox, ma con un passato come veterano nelle guerre dell’Afghanistan e dell’Iraq.

Marco Rubio, il 53enne senatore della Florida di origini latino americane che tentò la sfida contro Hillary Clinton e che non votò gli aiuti a Kiev, sarà il nuovo segretario di Stato.

John Ratcliffe guiderà la Cia, Stephen Miller sarà vice capo di gabinetto.

Tom Homam sarà il nuovo ministro dell’immigrazione e la governatorice del South Dakota Kristi Noem sarà il nuovo segretario della Sicurezza interna. La Noem, che era in lizza per essere nominata vicepresidente, è nota alle cronache anche per aver ucciso a sangue freddo con un colpo di fucile, il suo cane da caccia, di 14 mesi.

Elise Stefanik sarà l’ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite: strenua sostenitrice di Israele, a ottobre ha accusato l’Onu di «languire nell’antisemitismo».