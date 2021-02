I Giochi, simbolo di inclusione e partecipazione, hanno un indotto di oltre 100mila presenze. Valencia è finalista per ospitarli, insieme a Monaco di Baviera e Guadalajara in Messico.

La XII edizione dei Gay Games si svolgerà nel 2026. I giochi si tengono ogni quattro anni e sono uno dei più importanti eventi sportivi e culturali nel mondo, un simbolo di partecipazione e inclusione delle diversità. Nonostante il nome, i giochi non sono riservati esclusivamente alla comunità Lgbti+, ma sono aperti a tutti gli atleti, di età superiore ai 18 anni, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, etnia, identità di genere, sesso, religione, nazionalità, convinzioni politiche, capacità atletiche o artistiche, età, difficoltà fisiche o condizioni fisiche.

Valencia è finalista per ospitare i Gay Games 20206, insieme a Monaco di Baviera e Guadalajara in Messico. L’evento avrà una durata di 12 giorni e, qualora fosse Valencia la città prescelta, si svolgerebbe tra il 27 maggio e il 7 giugno del 2026, accogliendo 36 discipline sportive e da 11 a 15 eventi culturali. Sono previste tra le 13.000 e le 15.000 persone, tra i partecipanti agli eventi sportivi e a quelli culturali, e circa 100.000 visitatori.

I giochi sono un’importante occasione di visibilità per la città ospitante, ma anche un momento fondamentale per l’indotto turistico ed economico per la città. L’ultima edizione dei Gay Games, svoltasi a Parigi nel 2018, ha avuto un impatto di 97 milioni di euro. Dei partecipanti solo il 23% erano francesi e il 33% provenivano dagli Stati Uniti. Ciò dimostra il carattere internazionale dei Giochi. Per Valencia, l’impatto economico si aggirerebbe intorno ai 120 milioni di euro.

La Federation of Gay Games (FGG), ha evidenziato la vasta esperienza della città nell’organizzazione di eventi a livello mondiale, la qualità delle strutture, il suo clima mediterraneo e i valori che la contraddistinguono. Valencia infatti è una città cosmopolita e aperta, da sempre libera e accogliente, moderna e rispettosa dei diritti umani. Valencia è una destinazione Lgbti+ a pieno titolo e un punto di riferimento per l’accoglienza dei viaggiatori di tutto il mondo: aspetti che hanno portato al riconoscimento internazionale, come la World Top LGBTI + Destination.

I Gay Games sono un’occasione unica per proiettare nel mondo la città che li ospita come capitale mondiale dell’inclusione e delle diversità. L’annuncio definitivo della città prescelta è atteso nel mese di febbraio 2021.

Info: www.spain.info