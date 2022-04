La perfezione del gusto sposa il genio degli archistar. E la cantina si fa arte. Dalla Maremma alla Provenza, dalla Spagna al Chianti.



Sono sempre più diffuse le aziende vinicole che affidano la realizzazione delle proprie cantine a grandi artisti e archistar internazionali. Unire il buon vino di qualità alla bellezza del luogo dove viene prodotto è la scelta di tanti produttori. Arnaldo Pomodoro, Mario Botta, Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Gae Aulenti e molti altri creano soluzioni architettoniche sempre più ardite e originali, promuovendo così il turismo enogastronomico.

Abbiamo selezionato cinque bellissime cantine che vale la pena visitare. E gustare.

1. Petra Wine in Maremma

La maestosa e geometrica azienda vitivinicola toscana Cantina Petra sorge tra i vigneti della Maremma livornese di Suvereto. L’architetto svizzero Mario Botta l’ha realizzata nel 2003, traendo ispirazione dai templi precolombiani. Rivestita di marmo di Verona, la cantina è sul pendio di una collina e occupa circa trecento metri, nel cuore della Val di Cornia, tra boschi di sughero e uliveti.

www.petrawine.it

2. Le Bolle di Nardini a Bassano del Grappa

Nel 2005, per celebrare i 225 anni della storica distilleria di Bassano del Grappa, la famiglia Nardini, si è regalata un’opera architettonica in vetro realizzata da Massimiliano Fuksas e Doriana O. Mandrelli. Glaverbel, produttore leader in Europa nei vetri con coating, ha contribuito alla realizzazione di questo prestigioso progetto battezzato “le Bolle”.

www.nardini.it

3. La cantina Antinori nel Chianti

La cantina Antinori nel Chianti Classico a San Casciano in Val di Pesa è un’opera unica di architettura innovativa realizzata in sette anni a basso impatto ambientale dallo studio Archea. Integrata armoniosamente nel paesaggio circostante, la cantina è incentrata sul legame profondo e radicato con la terra, nel rispetto della bellezza di questi territori.

www.antinori.it



4. Marques de Riscal in Spagna

Nel 2006 è stato inaugurato in Spagna un hotel di lusso che l’industria vinicola Marques de Riscal ha commissionato a Frank Gehry, l’architetto di origine canadese autore del progetto per il Guggenheim Museum di Bilbao. La struttura sorge a Elciego, nella regione della Rioja, il cuore della produzione vinicola spagnola. La reception dell’hotel è ospitata in uno spazio diafano allo stesso livello del vigneto.

www.marquesderiscal.com

5. Château La Coste in Provenza

Nelle terre di Cézanne, a Aix-En-Provence dove l’aria profuma di lavanda, c’è Château La Coste, un resort del vino che è un museo a cielo aperto. Nei duecento ettari di campagna, di cui centrotrenta coltivati a vigna, il collezionista d’arte e uomo d’affari Paddy (Patrick) McKillen ha chiamato artisti e architetti di fama mondiale per creare un percorso di architetture e sculture unico al mondo. Tra gli altri archistar che hanno lasciato la loro testimonianza ci sono Renzo Piano, Frank O. Gehry, Jean Nouvel, Tadao Ando, Richard Rogers, Liam Gillick, Andy Goldsworthy e molti altri.

www.chateau-la-coste.com