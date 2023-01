Dal Gargano al Salento oltre al solito mare, la Puglia è un incanto anche d’inverno. Ecco 7 borghi perfetti per un lungo week end a dicembre, per vivere al meglio l’atmosfera natalizia.

Alberobello Alberobello

Simbolo della Puglia, ma diffusi anche in altre zone della regione, i trulli di Alberobello sono stati dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. I trulli esistono in Puglia fin dalla preistoria: si tratta di costruzioni a secco di pietra calcarea, che qui abbonda, con il tetto a cono formato da lastre orizzontali che si restringono verso l’alto. Visitando il paese, vi sembrerà di essere capitati in un villaggio di fate. Da Alberobello, si estende il cuore della Valle d’Itria che attraversa la provincia di Bari, ma anche quelle di Taranto e Brindisi. (Foto © Mauro Orrico)

Locorotondo Locorotondo

Il borgo di Locorotondo è uno dei più belli d’Italia con i suoi balconi fioriti e l’incantevole centro storico e nel periodo natalizio è ancora più suggestivo. Il paese, oltre ad ospitare d’estate il già celebre Locus Festival, è rinomato anche per il vino: perfetta combinazione di sapore ed eleganza, il vino di Locorotondo nasce nei vigneti della terra dei Trulli ed è uno dei migliori vini Pugliesi. (Foto © Antonio Leo)



Polignano a Mare Polignano a Mare

La città di Domenico Modugno è la perla dell’Adriatico. Ogni anno, turisti e abitanti affollano le sue splendide spiagge e a Natale le luminarie rendono il borgo uno dei più suggestivi e affascinanti d’Italia. Il nucleo più antico di questo paese sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sull’Adriatico da cui è possibile godere vedute panoramiche incredibili. Polignano ospita anche uno dei più prestigiosi musei di arte contemporanea in Puglia: la Fondazione Museo Pino Pascali nasce nel 1998 in seguito a una consistente donazione di opere e cimeli appartenuti all’artista Pino Pascali. (Foto © J.Koole)



Vico del Gargano Vico del Gargano

C’è tutto un universo che sa di arte e cultura nelle terre del Gargano, tappa di pellegrinaggi con San Giovanni Rotondo e destinazione preferita da chi ama la natura incontaminata e la migliore enogastronoma regionale. Vico del Gargano è considerata la cittadina delle arance e dell’amore con la festa patronale dedicata al protettore San Valentino e, una volta all’anno, si accende con le sue luminarie e le decorazioni a forma di ghirlanda che avvolgono l’antico borgo affacciato sul litorale. (Foto © Expedia)

Monopoli Monopoli

A poco meno di 40 chilometri da Bari, Monopoli è una vera esplosione di rara bellezza tra chiese, palazzi nobiliari, piazze e antichi vicoli. Il suo centro storico, di origine alto-medievale, è uno dei più belli e caratteristici e si affaccia sul mare circondato da alte mura. (Foto © G.Antonucci)

Soleto Soleto

A Soleto, piccolo centro di origine messapica a pochi chilometri da Lecce, sorge la Chiesa di Maria Santissima Assunta, costruita nel 1783, e merita una visita anche la splendida Chiesa delle Anime del SS.Rosario, un piccolo gioiello affrescato del sec. XVII, la cui costruzione è da attribuire all’achitetto Ambrogio Martinelli e al mecenatismo dell’arcivescovo di Otranto Gabriele Adarzo de Santander. Simbolo della cittadina è Guglia Orsara di Raimondello, completata nel 1397 con alcuni rifacimenti successivi ed alta 45 metri. (Foto © Mauro Orrico)

Corigliano d’Otranto Corigliano d’Otranto

Nel piccolo e delizioso borgo di Corigliano d’Otranto, uno dei luoghi iconici della Grecìa Salentina è il Castello de’ Monti. È stato definito “il più bel monumento militare cinquecentesco in terra d’Otranto”. La sua prima costruzione risale al Medioevo, ma fu poi integralmente ristrutturato nel ‘500. Oggi il “Castello Volante” ospita eventi, mostre e festival, come la Festa del Cinema del Reale, e rappresenta una delle realtà più vive dell’arte e della cultura contemporanea in Puglia. (Foto © Mauro Orrico)