Da Leandro Erlich a Milano ad Arnaldo Pomodoro a Roma, da Ligabue a Conversano alle Icônes in mostra a Venezia: la primavera dell’arte in Italia.

La Redazione

1 | Vita Dulcis. Paura e desiderio nell’impero romano

📍 Roma, Palazzo delle Esposizioni

⏲ Fino al 27 Agosto 2023

In programma a Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 22 aprile al 27 agosto 2023, curata da Francesco Vezzoli e Stéphane Verger, la mostra VITA DULCIS – ideata da Azienda Speciale Palaexpo, Museo Nazionale Romano e Studio Vezzoli – prende spunto dalla più recente produzione dell’artista per proporre al pubblico un inedito e sorprendente percorso che accosta arte contemporanea, archeologia e cinema.

2 | L’immagine sovrana. Urbano VIII e i Barberini

📍 Roma, Palazzo Barberini

⏲ Fino al 30 luglio 2023

In occasione del quattrocentesimo anniversario dell’elezione al soglio pontificio di Urbano VIII Barberini, le Gallerie Nazionali di Arte Antica dedicano un’imponente mostra al pontificato più lungo e rappresentativo del XVII secolo (1623-1644). L’Immagine Sovrana celebra il profilo culturale e politico del papa che più di ogni altro incise sul pensiero filosofico, sul sapere scientifico e sulle arti del Seicento, con l’obiettivo di illustrare le modalità attraverso le quali il pontefice privilegiò lo strumento dell’egemonia culturale in funzione dell’azione politica e di governo.

3 | Arnaldo Pomodoro. Il Grande Teatro delle Civiltà

📍 Roma, Palazzo della Civiltà Italiana – Maison FENDI

⏲ Fino all’1 ottobre 2023

Fondazione Arnaldo Pomodoro e FENDI hanno sviluppato una partnership nel segno della celebrazione dei valori condivisi, che prende avvio con la realizzazione di un grande evento espositivo dedicato ad Arnaldo Pomodoro, all’interno del Palazzo della Civiltà Italiana, headquarter romano della Maison. Concepita appositamente per la sede romana, la mostra si articola come un grande “teatro” contemporaneamente reale e mentale, memoriale e immaginifico.

4 | Leandro Erlich, Oltre la soglia

📍 Milano, Palazzo Reale

⏲ Fino al 4 ottobre 2023

Dal 22 aprile al 4 ottobre 2023 Palazzo Reale Milano accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento.

5 | Antonio Ligabue

📍 Conversano (Bari), Castello Aragonese

⏲ Fino all’8 ottobre 2023

Il Comune di Conversano e Arthemisia presentano la prima grande mostra di Antonio Ligabue in Puglia. Dal 25 marzo nelle sale del Castello aragonese di Conversano sono ospitate oltre 60 opere di uno degli artisti più straordinari del Novecento. Le tigri, i leoni, i galli, gli autoritratti e tutto lo spettacolare mondo di Antonio Ligabue riempiono di magia le splendide sale del Castello di Conversano, in una delle più belle mostre mai realizzate sull’artista.

6 | Icônes

📍 Venezia, Palazzo Grassi – Punta della Dogana

⏲ Fino al 26 novembre 2023

Dal 2 aprile al 26 novembre, Punta della Dogana presenta la mostra tematica Icônes a cura di Emma Lavigne, direttrice della Pinault Collection, e Bruno Racine, direttore e amministratore dele­gato di Palazzo Grassi — Punta della Dogana. La mostra collettiva, con opere provenienti in particolare dalla Pinault Collection, invita a una riflessione sul tema dell’icona e dello statuto dell’immagine nella contemporaneità.

7 | I Love Lego

📍 Monza, Belvedere della Reggia di Villa Reale

⏲ Fino al 16 settembre 2023

Dal 29 aprile il Belvedere della Villa Reale ospita I LOVE LEGO, una mostra pensata per tutti quei bambini, adulti e appassionati degli iconici mattoncini, per sognare e vivere momenti unici all’insegna del gioco e del divertimento. Tra spettacolari e coloratissimi diorami, creazioni artistiche e fantastiche prospettive, è possibile divertirsi all’interno di scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini più famosi del mondo.

8 | Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale

📍 Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

⏲ Fino al 25 giugno 2023

Il 9 marzo 2023 è stata inaugurata al Museo e Real Bosco di Capodimonte la mostra Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale, a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado. Grazie a questa importante collaborazione, torna a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. La mostra propone un’ampia rassegna di opere eseguite da alcuni dei principali artisti spagnoli attivi in quegli anni a Napoli, quali Pedro Fernández, Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete.