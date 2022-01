Nella giornata internazionale della Pizza che si celebra ogni anno il 17 gennaio, scopriamo la classifica completa delle migliori d’Italia. La medaglia d’oro resta a Caserta, ma salgono sul podio anche Napoli e Roma.

È ancora una volta campana la migliore pizzeria d’Italia, individuata dall’annuale guida online ideata da Barbara Guerra e Albert Sapere e dal giornalista Luciano Pignataro, 50 Top Pizza. I Masanielli di Caserta trionfano al primo posto: il celebre locale campano si riconferma alla vetta del podio per il terzo anno consecutivo. Dietro le quinte del ristorante c’è il pizzaiolo Francesco Martucci la cui avventura ha avuto inizio esattamente 20 anni fa, quando la sua famiglia ha aperto una piccola pizzeria d’asporto. Registra un balzo in avanti 10 Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli, che sale sul secondo gradino del podio (occupava il 20° nel 2020) e saluta la terza posizione Seu Pizza Illuminati di Roma (7° nella passata edizione).

I locali dal 1° al 50° posto si sono aggiudicati la menzione di Pizzerie Top, mentre quelli dal 51° al 100° sono indicati come Grandi Pizzerie. Tra le Regioni domina la Campania con 29 insegne. Segue il Lazio con 13 locali, che batte di un’incollatura la Lombardia (12). Quindi Toscana (10), Veneto e Piemonte (6), Puglia, Sicilia e Sardegna (4), Abruzzo (3), Emilia-Romagna e Marche (2), Basilicata, Calabria, Liguria, Trentino-Alto Adige e Umbria (1). La guida 2021 italiana è completata dalle 293 “Pizzerie Eccellenti” sparse per lo stivale.

Le migliori di Roma

Nella Capitale, tra i primi 50, batte tutti Seu Pizza Illuminati che si aggiudica il 3° posto della classifica generale, 180g Pizzeria Romana il 12°, mentre Qvinto si posiziona al 16° posto. Segue IQuintili al 19° posto e al 32° l’Antica Friggitoria Masardona. Si posiziana al 35° Sbanco, mentre Sant’Isidoro – Pizza & Bolle occupa la posizione 47.

Tra i premi speciali consegnati alle pizzerie di Roma:

– La Pizzeria Novità dell’anno 2021 – Solania Award è l’Antica Friggitoria Masardona Roma.

– La Capricciosa di Qvinto, a Roma, si aggiudica il premio Pizza dell’Anno 2021 – Robo Award.

– Per la Migliore Proposta dei Fritti 2021 – Olitalia Award occorre andare a Roma, presso 180g Pizzeria Romana.

– ​La Pizza Dolce dell’Anno 2021 – Latteria Sorrentina Award è l’Assoluto di Pesche di Seu Pizza Illuminati, a Roma.

La classifica completa di 50 Top Pizza Italia 2021



1. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

2. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

3. Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

4. I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

5. Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

6. 50 Kalò – Napoli, Campania

7. Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

8. Dry Milano – Milano, Lombardia

9. La Notizia 94 – Napoli, Campania

10. Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

11. I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

12. 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

13. Crosta – Milano, Lombardia

14. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

15. Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

16. Qvinto – Roma, Lazio

17. La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

18. ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

19. IQuintili – Roma, Lazio

20. Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

21. 400 Gradi – Lecce, Puglia

22. Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

23. Pizzeria Da Ezio – Alano di Piave (BL) , Veneto

24. Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

25. Le Follie di Romualdo – Firenze, Toscana

26. Fandango – Potenza, Basilicata

27. Grigoris – Mestre (VE), Veneto

28. Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

29. Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

30. Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

31. Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

32. Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

33. Sirani – Bagnolo Mella (BS), Lombardia

34. L’Orso – Messina, Sicilia

35. Sbanco – Roma, Lazio

36. Frumento – Acireale (CT), Sicilia

37. Framento – Cagliari, Sardegna

38. Gusto Divino – Saluzzo (CN), Piemonte

39 Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

40. Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

41. Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

42. Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano (FM), Marche

43. I Fontana – Somma Vesuviana (NA), Campania

44. BOB Alchimia a spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

45. Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

46. I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

47. Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

48. La Contrada – Aversa (CE), Campania

49. La Braciera – Palermo, Sicilia

50. Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

51. La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

52. Da Attilio – Napoli, Campania

53. Angelo Pezzella – Pizzeria con Cucina – Roma, Lazio

54. L’Osteria di Birra del Borgo – Roma, Lazio

55. Ristorante Pizzeria Ciarly – Napoli, Campania

56. La Piedigrotta – Varese, Lombardia

57. Concettina ai Tre Santi – Napoli, Campania

58. Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

59. La Sorgente Pizzeria – Guardiagrele (CH), Abruzzo

60. Umberto – Napoli, Campania

61. In Fucina – Roma, Lazio

62. Battil’oro – Querceta (LU), Toscana

63. Guglielmo Vuolo Verona – Verona, Veneto

64. Mater – Fiano Romano (RM), Lazio

65. Osteria Pizzeria Per Bacco – La Morra (CN), Piemonte

66. Starita a Materdei – Napoli, Campania

67. Cocciuto – Milano, Lombardia

68. Pizzeria Luigi Cippitelli – San Giuseppe Vesuviano (NA), Campania

69. La Pergola – Radicondoli (SI), Toscana

70. Pizzeria 450° Pizza e Fritti di Gianfranco Iervolino – Pomigliano d’Arco (NA), Campania

71. Montegrigna – Tric Trac – Legnano (MI), Lombardia

72. Meunier Champagne & Pizza – Corciano (PG), Umbria

73. Pizzeria Elite Rossi – Alvignano (CE), Campania

74. Maiori – Cagliari, Sardegna

75. Pizzeria La Bufala – Maranello (MO), Emilia-Romagna

76. Sa Scolla – Cagliari, Sardegna

77. Hofstätter Garten – Termeno sulla Strada del Vino (BZ), Trentino-Alto Adige

78. Casa Vitiello – Tuoro (CE), Campania

79. Capuano’s Pizzeria 7.0 – Milano, Lombardia

80. Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

81. Carmine Donzetti – Pizza & Fritti – Casandrino (NA), Campania

82. Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI), Toscana

83. Ristorante Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT), Puglia

84. Disapore Pizzeria Gourmet – Cecina (LI), Toscana

85. Pizzeria La Scaletta – Ascoli Piceno, Marche

86. Vincenzo Capuano – Napoli, Campania

87. La Locanda dei Feudi – Pezzano (SA), Campania

88. Uagliò – Torino, Piemonte

89. Libery Pizza & Artigianal Beer – Torino, Piemonte

90. Lievito 72 – Trani (BT), Puglia

91. Foorn – Mariglianella (NA), Campania

92. Da Mimmo – Bergamo, Lombardia

93. Il Vecchio Gazebo – Molfetta (BA), Puglia

94. Bioesserì Milano Brera – Milano, Lombardia

95. La Bolla – Caserta, Campania

96. Carmnella – Napoli, Campania

97. Piano B – Siracusa, Sicilia

98. Vola Bontà per Tutti – Castino (CN), Piemonte

99. Marghe – Milano, Lombardia

100. Mama – Lendinara (RO), Veneto

Per consultare la Guida Italia 2021 Completa:

www.50toppizza.it/guida-italia-2021