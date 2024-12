Il nuovo polo museale di via del Corso unisce Palazzo Sciarra Colonna e Palazzo Cipolla. L’inaugurazione con un capolavoro di Marc Chagall, visitabile ad ingresso gratuito fino al 27 gennaio 2025.

Foto e testo di Mauro Orrico

Un nuovo polo culturale prende vita nel cuore di Roma, nella strada dello shopping e della politica, in via del Corso 320. Il 27 novembre ha inaugurato il “Museo del Corso – Polo museale”, un progetto fortemente voluto dalla Fondazione Roma, che nasce dalla fusione di due edifici storici di grande valore architettonico e culturale: Palazzo Sciarra Colonna e Palazzo Cipolla, situati uno di fronte all’altro. Il programma sarà ricco di mostre temporanee che renderanno omaggio a grandi maestri dell’arte mondiale. Tra le esposizioni più attese, quelle dedicate a Marc Chagall, Pablo Picasso e Salvador Dalì.

In questi giorni è visitabile la mostra del celebre dipinto “La crocifissione bianca” di Marc Chagall, esposto a Palazzo Cipolla dal 27 novembre fino al 27 gennaio 2025, con ingresso gratuito. Si tratta dell’opera pittorica preferita da Papa Francesco, scelta dal pontefice per essere esposta – per la prima volta in Italia – nell’ambito degli eventi legati al Giubileo 2025.

L’opera “La crocifissione bianca” di Marc Chagall

Ad ingresso libero è anche Palazzo Sciarra Colonna, aperto solo il sabato e la domenica, con visite gratuite guidate su prenotazione. Al suo interno è custodita una ricca collezione permanente tra cui spiccano opere di artisti come Pietro da Cortona, Piermatteo d’Amelia, Lucio Fontana, Giacomo Balla, Mario Schifano, Mimmo Paladino e Igor Mitoraj.

La raccolta di opere sviluppa attraverso i secoli il rapporto tra l’arte e la Capitale. La Collezione accoglie al proprio interno dipinti, sculture e arazzi connessi alla storia di Roma e ad artisti che vi soggiornarono, abbracciando un ampio arco temporale, dal XV secolo ai giorni nostri.

Inoltre, il Museo ospita una collezione di monete e medaglie (oltre 2.500 esemplari, seconda solo alla collezione vaticana), tra cui spicca la serie delle medaglie papali, che raccontano la storia dei secoli passati, dal papato di Martino V Colonna fino a quello di Papa Francesco.

Parte integrante di alcuni percorsi di visita è anche l’Archivio storico della Fondazione Roma e gli appartamenti cardinalizi di grande valore architettonico, che completano il suntuoso aspetto del Palazzo, realizzati nel‘700 da Luigi Vanvitelli.

museodelcorso.com