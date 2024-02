La prima classifica del Festival per la sala stampa vede in testa Loredana Bertè, Angelina Mango e Annalisa. Si sono esibiti i 30 cantanti in gara. Mengoni ha reso omaggio ad Anna Marchesini.

La Redazione

In diretta dal teatro Ariston si è svolta la lunghissima serata di apertura del Festival di Sanremo 2024. A condurre per la quinta volta è Amadeus, affiancato – solo nella prima puntata – da Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione. Sul palco sono saliti tutti e trenta gli artisti in gara. Ha votato solo la sala stampa e il verdetto vede trionfare (per ora) Loredana Bertè. Angelina Mango è arrivata seconda, Annalisa terza. Quarto è Diodato e quinto Mahmood. Sono state rese note solo le prime cinque posizioni.

Durante la serata, il co-conduttore Mengoni ha cantato i suoi brani più noti e ha reso omaggio ad Anna Marchesini, con un estratto del monologo di ‘Rossana’, l’attrice di teatro impegnato, un ironico sketch della comica umbra scomparsa nel 2016. Tra i cantanti, Dargen D’Amico ha chiesto il cessate il fuoco a Gaza: «Il silenzio è corresponsabilità», ha detto. BigMama ha pianto abbracciando Amadeus, acclamata dall’Ariston. I Ricchi e Poveri hanno portato energia e ironia, con il brano “Ma non tutta la vita”, molto applaudito in sala. Lunghi applausi anche per i Negramaro, Angelina Mango, Loredana Bertè, Emma.

Gli ospiti della serata sono stati Lazza e Tedua, la campionessa di sci Federica Brignone e la madre di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a 24 anni per una lite su un parcheggio. La prima serata del festival ha anche omaggiato Toto Cutugno, con il suo celebre pezzo “Gli Amori”.

Oggi e domani si esibiranno 15 artisti, che verranno votati dal pubblico attraverso il Televoto e dalla giuria delle Radio. La quarta serata, quella delle cover, vedrà esibirsi tutti e 30 gli artisti e i loro partner scelti per l’esibizione all’Ariston: voteranno la sala Stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il Televoto. Durante la finale si esibiranno nuovamente tutti e 30 gli artisti in gara e verranno votati dal pubblico attraverso il Televoto.

La Top5 della prima serata

1 Loredana Bertè – Pazza

2 Angelina Mango – La Noia

3 Annalisa – Sinceramente

4 Diodato – Ti Muovi

5 Mahmood – Tuta Gold