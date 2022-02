La capitale greca guarda al futuro, puntando su turismo sostenibile, grandi fiere e congressi, nel segno della qualità del viaggio.

L’Associazione internazionale degli organizzatori di congressi professionali (IAPCO) ha annunciato la nuova collaborazione con la città di Atene attraverso una nuova partnership di destinazione, siglata durante lo scorso IBTM World 2021. L’accordo, della durata di due anni, è stato firmato nell’area This is Athens di IBTM, dal presidente di IAPCO Ori Lahav e dal CEO di IAPCO Martin Boyle con Vagelis Vlachos, CEO dell’Athens Development & Destination Management Agency (ADDMA).

In qualità di partner di destinazione di IAPCO, la città di Atene rafforzerà le sue relazioni con la comunità internazionale degli organizzatori di congressi professionali attraverso la rete altamente accreditata di membri PCO di IAPCO. ADDMA sfrutterà il suo marchio internazionale, This is Athens, per mostrare la crescita dinamica della città. Atene è emersa negli ultimi anni come una destinazione di prim’ordine, socialmente consapevole e sostenibile per riunioni ed eventi.

Atene è l’ottavo Destination Partner di IAPCO, insieme a Dubai, Amburgo, Hong Kong, Giappone, Melbourne, Ruanda e Toronto.

Martin Boyle, CEO di IAPCO, ha dichiarato: “In IAPCO, crediamo nelle partnership a lungo termine che si allineano con la nostra missione di elevare gli standard di servizio nel settore delle riunioni attraverso la formazione continua e l’interazione con altri professionisti. Avendo collaborato con molte delle parti interessate del settore degli incontri ad Atene attraverso progetti individuali, ha senso consolidare ora una partnership più strategica e a lungo termine. Atene in qualità di partner di destinazione IAPCO, ora ci autorizza a farlo e non vediamo l’ora di facilitare un impegno reciprocamente vantaggioso nelle nostre comunità”.

Vagelis Vlachos, CEO di ADDMA, ha aggiunto: “Questa è una pietra miliare importante nell’attuazione della strategia della città, non solo per promuovere Atene, ma anche per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità per i nostri residenti. L’industria delle riunioni svolgerà un ruolo fondamentale in questi sforzi. Ecco perché stiamo lavorando così duramente affinché Atene sia tra le prime 10 destinazioni europee per incontri nei prossimi due anni. Attraverso la nostra cooperazione con IAPCO abbiamo una grande opportunità per mostrare il nuovo volto di Atene, la sua infrastruttura specializzata e il suo patrimonio unico e lungimirante”.