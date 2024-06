Alle 15 di lunedì si sono chiuse le urne per il voto dei ballottaggi. Il centrosinistra trionfa a Firenze e Bari e strappa alla destra Perugia, Campobasso e Potenza. Lecce e Caltanissetta al centrodestra. Elly Schlein: “Le città bocciano governo”.

Di Marta Foresi

Il centrosinistra può cantare vittoria: ai ballottaggi che si sono chiusi lunedì alle 15, la sinistra unita conquista tutti i 6 capoluoghi di regione, vincendo a Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Cremona, Campobasso. Al primo turno, il centrosinistra aveva già strappato alla destra Cagliari e Sassari. Il centrodestra vince a Caltanissetta e Lecce. L’affluenza si è fermata poco sotto il 50%.

In serata, è arrivato il commento della segretaria del Pd Elly Schlein: “Una vittoria storica per il Pd ed il campo progressista. Abbiamo vinto in tutti e 6 capoluoghi di Regione, strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache. Da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari. E’ irrevocabile: le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Basta tagli alla sanità, basta ai salari bassi e no all’autonomia differenziata”.

Tutti i risultati

A Firenze, la sfida più attesa di queste elezioni amministrative 2024, Sara Funaro del centrosinistra è la nuova sindaca. Con oltre il 60,5% batte il candidato di centrodestra Eike Dieter Schmidt, fermo al 39,40%.

A Bari, altra grande sfida di questa tornata elettorale, la sinistra unita trionfa con Vito Leccese, appoggiato al ballottaggio anche dal M5s, che supera il 70,2% sul candidato di centrodestra Fabio Romito al 29,7%.

In foto: Elly Schlein con il sindaco di Bari Vito Leccese

Il centrosinistra conferma il sindaco di Cremona: Leonardo Virgilio ha vinto con il 50,37%.

A Perugia ha vinto la candidata di centrosinistra Vittoria Ferdinandi con il 52,1% sulla candidata di centrodestra Margherita Scoccia al 47,8%.

Il centrosinistra strappa al centrodestra il sindaco di Potenza al ballottaggio: Vincenzo Telesca è il nuovo primo cittadino con il 64,93%.

Marialuisa Forte del centrosinistra è eletta sindaca di Campobasso con il 50,9% contro il 49% di De Benedittis del centrodestra.

A Lecce, Adriana Poli Bortone, candidata del centrodestra, ha vinto con il 50,6%, mentre il sindaco uscente Carlo Salvemini, del centrosinistra, si è fermato al 49,3%.

Le liste civiche confermano al ballottaggio il sindaco di Avellino. Laura Nargi (liste civiche) ha ottenuto il 51,84%; Antonio Gengaro (centrosinistra) il 48,16%.

A Caltanissetta, il centrodestra vince con Tesauro (52,3%) contro Petitto (47,6%).