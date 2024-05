La nuova scena queer contemporanea è protagonista di Meteore Fest: lo spazio è queer, dal 31 maggio al 15 giugno a Roma Smistamento e a Base Milano, dal 21 al 29 giugno. In programma: mostre, live performance, installazioni e talk, ad ingresso gratuito.

La cultura queer torna protagonista a Roma e Milano, con il festival Meteore Fest: lo spazio è queer. Dopo il successo di ULTRAQUEER e Queer Pandèmia, TWM Factory e BASE Milano danno vita, insieme, ad un nuovo progetto che nasce con l’obiettivo di costruire comunità, spazi sicuri e inclusivi tramite l’arte e la partecipazione, creando un ponte tra due centri culturali ibridi: Roma Smistamento e BASE Milano. Il programma è un viaggio nelle cultura queer contemporanea, con installazioni, performance, presentazioni, laboratori di arte partecipata e workshop. Protagoniste saranno voci emergenti e affermate della nuova scena artistica, musicale e culturale della comunità Lgbtqia+ italiana e internazionale. A Meteore Fest arriveranno The Queer Architect, Sarina Scheidegger, Bora Murmure e Leslie Kern, ma anche le sound performance di Egeeno e Thomas Valerio, la poesia performativa di Questa Cosa Queer, le voci e le storie di Antonia Caruso e Giorgio Umberto Bozzo con le armature in cartapesta di Franca Fungo e le sagome del collettivo plurale. Il festival creerà spazi politici con la riscoperta dei materiali dell’Archivio Omologie con Eleonora Sabet e con il laboratorio naturale dell’artista e attivista Elena Zecchin.

I curatori Carlo S. Battisti, Nicola Brucoli e Federico Sacco raccontano così il festival: «Meteore Fest è un’esperienza che attraversa lo spazio, il tempo e i corpi, si stratifica nei luoghi che lo ospitano, così come nelle menti di chi vi partecipa. Meteore non si limita alle performance o ai dibattiti, ma vuole svilupparsi negli spazi interstiziali, nei momenti tra un happening e l’altro, nei rapporti umani che offrono l’opportunità di trasformare l’ordinario in straordinario, per ripensare gli ambienti comuni attraverso la scia del pensare queer».

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito: con l’obiettivo di rendere il festival accessibile a tutti, TWM Factory ha avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, per coprire le spese organizzative e garantire la totale gratuità per tutte e tutti. (Per sostenere il festival clicca qui)

Il Programma di Roma

VENERDÌ 31.05

Opening 18h00

Mostra – The Queer Architect

Poster series «WHO AM I» – Sarina Scheidegger

Book Launch – 19h00 – Corpi Invisibili (BeccoGiallo) e Stone Butch Blues (Asterisco Edizioni) Modera Lou Ms. Femme.

Live performance «Maschile ausiliare» – 21h30 – di Gioele Coccia con un intervento di Lorenzo Gasparrini.

SABATO 01.06

Opening 18h00

Installazione «Milabilia. proiezioni sfacciate» – del collettivo Storthø

Live performance «Reconnect your body» – 20h00 – di plurale

Showcase – 21h30 – di Questa Cosa queer: performance di poesia orale

VENERDÌ 07.06

Opening 18h00

Installazione fotografica «I NEED YOU (volemose bene) – di Puertosool

Laboratorio «BioQueer Tectonics» – 18h30 – con Selenia Marinelli e Giulia Cauti

Performance «STAR» – 20h00 – di Thomas Valerio

Sound performance «IT DEPENDS ON YOU» – 21h30 – di Egeeno

VENERDÌ 14.06

Opening 18h00

Video installazione «FUTURI POSSIBILI» – di Anahi Mariotti

Book Launch – 19h00 – Le radici dell’orgoglio

Live performance «CORPO SINTETICO» – 21h30 – con Elisa Melodia

Roma Smistamento

Via Giuseppe Arimondi, 3, Roma

Orari: dalle 18 alle 23

Il Programma di Milano

VENERDÌ 21.06

Installazione artwork di Roberto Amoroso

Talk «Lo spazio di genere nei Podcast | I casi “Prima” e “Mai Annoiata» con Federico Fabiani e Sara Poma». Modera Roberta Gilardi

Proiezione «Nettuno: Birth of a Shell» – di Emma Scarafiotti in Cinema Parentesi

SABATO 22.06

Live performance «Cucù Vol.0» – di Franca Fungo & Crew con installazione

Video-installazione «Softness is a place where I wish to be found» – di Bora Murmure

Poster Series «WHO AM I» – di Sarina Scheidegger

DOMENICA 23.06

Book launch – lettura performativa e presentazione di Fossili di Rivolta di Giorgio Maria Cornelio edito da Tlon, con Giulia Ronchi

Workshop «Concrete Snails» – con Fabio Ranzolin e Martina Camani + Falive

MARTEDÌ 25.06

Laboratorio «Archiviotopia: sperimentazione collettiva di materiali d’archivio» – Eleonora Sabet con Archivio Omologie

VENERDÌ 28.06

Tavola rotonda «Fare città inclusive» – presentazione de La città femminista di Leslie Kern (Treccani Libri) e dibattito. Modera Cristina Mustaro di Rebelòt

Live performance «Seminate utopie» – di Elena Zecchin

BASE Milano

Via Ambrogio Bergognone da Fossano, 34, Milano

Orari: dalle 18 alle 23 e dalle 15 alle 19 durante i workshop

