Dopo settimane di dubbi e pressioni, il presidente degli Stati Uniti ha rinunciato alla candidatura per la rielezione. Ora si apre la partita tra i Democratici: sarà la vice Kamala Harris la nuova candidata?

La Redazione

Dopo il disastroso dibattito televisivo del 27 giugno e il conseguente crollo nei sondaggi, erano iniziate fortissime pressioni da parte della maggioranza dei parlamentari e dei dirigenti del Partito Democratico perché Joe Biden ritirasse la propria candidatura per i Democratici. L’età avanzata (81 anni) e i sempre più evidenti problemi di salute hanno portato alla svolta: a sfidare Donald Trump alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre sarà un altro (o altra) candidato democratico. Biden ha detto che intende sostenere la candidatura alla presidenza della sua vice Kamala Harris, che ha a sua volta confermato di volersi candidare. Scegliere Harris, che in passato è stata procuratrice a San Francisco e senatrice della California, è stata «la miglior decisione che abbia preso», ha detto Biden. «È tempo di unirci e battere Trump».

A scegliere chi candidare sarà però la convention del Partito Democratico, in programma a Chicago dal 19 al 22 agosto. Decideranno gli oltre tremila delegati eletti con le primarie di questo inverno, che in grandissima maggioranza sostenevano la candidatura di Biden. Chiunque può sottoporre la propria candidatura ai delegati, a prescindere dalla sua partecipazione alle primarie, ma Harris è sicuramente la grande favorita.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV