In migliaia a Roma hanno assistito al tradizionale show pirotecnico, nel giorno della festa dei Ss. Pietro e Paolo. Una tradizione che risale al XV secolo. Ecco le immagini.

Quella della Girandola è una tradizione a cui Roma tiene particolarmente e rappresenta una delle feste più spettacolari dell’anno. Risale al 1400 e per secoli è stata raccontata da letterati e ritratta da artisti, conquistati dal suggestivo show pirotecnico. Sabato 29 giugno, è tornata in occasione della festività dei Santi Patroni Pietro e Paolo. Lo spettacolo è cominciato alle 21,30 in punto ed è durato 30 minuti.

Migliaia di romani e turisti hanno osservato il suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio dal Lungotevere Tor di Nona e dai Ponti Vittorio Emanuele II, Sant’Angelo e Umberto I.

L’evento è stato ideato e curato dall’Arch. Giuseppe Passeri e dal Gruppo IX INVICTA & Co. e organizzato dalla Direzione Musei statali della Città di Roma e dal Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo.

