Una terra che sa di arte, storia e nobiltà: è Mantova. Profonda, raffinata e intrigante, è una delle patrie della cultura dell’Italia Settentrionale.

La Redazione

È la città di Virgilio, dei Gonzaga e di Andrea Mantegna. Mantova è un gioiello d’arte e di architettura italiana, vera perla della Lombardia. Tra dimore storiche, musei e un centro storico dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO, con i suoi numerosi edifici rinascimentali degni di nota, la città lombarda è costruita intorno a tre laghi alimentati dal fiume Mincio.

Il simbolo di Mantova è la Chiesa Rotonda di San Lorenzo, situata in piazza Erbe, la più importante tra quelle nel centro storico, edificata nel secolo XI dai Longobardi. In questa stessa piazza, cuore pulsante della città, si trovano il Palazzo del Podestà o del Broletto del XIII secolo, il magnifico Palazzo della Ragione, dello stesso periodo storico, e la Torre dell’Orologio, proprio accanto alla chiesa Rotonda di San Lorenzo. Palazzo Te, edificato nel XVI secolo dai Gonzaga per loro diletto e svago, è una enorme struttura composta da logge, cortili, enormi giardini, ponti a strapiombo sul lago e un giardino segreto con un ingresso in una grotta. Palazzo Te ospita anche il Museo Civico con le sue numerose collezioni dal mondo egizio.

Il Palazzo Ducale è in piazza Sordello, è chiamato anche Reggia dei Gonzaga ed è tra i luoghi simbolo della città. Fu costruito nel XIII secolo dai Gonzaga ed oggi è un polo museale. Da non perdere è anche la Basilica di Sant’Andrea risalente al XV secolo: qui sono conservate numerose reliquie e la statua funebre dedicata al pittore mantovano Andrea Mantegna. Per un week end o per una vacanza più lunga, Mantova è sicuramente una meta da scoprire.

• Centro Storico, patrimonio UNESCO

• Palazzo Ducale

• Castello di San Giorgio e Camera Picta

• Palazzo Te

• Chiesa di Sant’Andrea

• Rotonda di San Lorenzo

• Piazza Sordello e Duomo

• Piazza delle Erbe

• La Loggia delle Pescherie e i laghi di Mantova

• Il Teatro Scientifico di Bibiena

• Il Museo di Palazzo D’Arco

• Festival della Letteratura (a settembre)

In foto, dall’alto:

Palazzo Ducale © cultura.gov.it

Basilica di Sant’Andrea © Rui Alves – Unsplash