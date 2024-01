No Vax, pro-armi e di ultra destra: il deputato di FdI Emanuele Pozzolo è indagato dalla Procura di Biella per aver sparato e ferito un uomo durante la festa di Capodanno di Delmastro. Grazie all’immunità parlamentare si è rifiutato di sottoporsi al test dello stub.

Vercellese di 38 anni, Emanuele Pozzolo è stato consigliere comunale della Lega Nord per poi passare nel 2019 a Fratelli d’Italia diventando assessore alle Politiche giovanili. Dal 2022 è deputato e la notte del 31 dicembre, durante la festa di Capodanno, avrebbe sparato dalla sua pistola ferendo ad una gamba il genero di un membro della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Martedì mattina, la Procura a Biella ha aperto un fascicolo e Pozzolo è indagato per lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Lui ha confermato che la pistola era sua ma che a sparare non è stato lui, ma un testimone, presente alla festa e già sentito dai carabinieri, ha smentito la versione del parlamentare e lo ha definito “molto allegro” mentre “mostrava la pistola tenendola nel palmo della mano”. Afferma che il colpo “si è sentito all’improvviso e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di chiedere di riporre l’arma, visto peraltro che c’erano anche dei bambini”. Pozzolo, inoltre, si è rifiutato di dare gli abiti ai carabinieri per l’esame dello stub, usando l’immunità garantita dal suo ruolo di parlamentare.

La festa si è svolta a Rosazza, a nord di Biella, in Piemonte. Delmastro ha detto di essere “molto provato dalla vicenda”, ma non ha voluto aggiungere altro.

Per ora, la premier Giorgia Meloni non ha rilasciato nessun commento, ma le opposizioni non sono rimaste in silenzio. Per la segretaria del Pd Elly Schlein: “Questi incapaci sono un pericolo per la sicurezza di quelli che hanno intorno, figurarsi per quella nazionale; Giorgia Meloni chiarisca subito quali provvedimenti intende prendere nei confronti del deputato Pozzolo di Fratelli d’Italia che va alle feste con la pistola carica in tasca, che finisce per ferire una persona”.

“Auspichiamo che si faccia subito chiarezza su quanto accaduto a Rosazza e sul ferimento di una persona con un colpo partito dalla pistola di un deputato di FdI. Non c’è fine al peggio”, dice il Movimento 5 Stelle in un post su Facebook.

Emanuele Pozzolo. Foto via Facebook

I precedenti di Pozzolo

Prima dell’incidente di Capodanno, Pozzolo si era fatto conoscere per una serie di gaffes sui social e per le sue idee apertamente vicine alla destra più radicale. Mussoliniano mai pentito, per difendere l’industria delle armi scriveva: “Per Obama è sempre e solo colpa delle armi. Eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola…”. lo scorso anno, invece, si era dovuto dimettere da assessore dopo aver definito “un provocatore” il giornalista Gad Lerner, invitato come oratore ufficiale delle celebrazioni del 25 Aprile a Vercelli. Durante la pandemia, si era schierato contro i vaccini e il green pass. E nel 2019, in un suo post su Facebook, scriveva “ecco l’Italia dei parassiti” in polemica con il reddito di cittadinanza, ma il destinatario del suo commento era un cittadino invalido e trapiantato. Nella “carriera” di Pozzolo non sono mancate neanche le sparate sessiste, come quando nella Giornata Internazionale della donna aveva pubblicato un meme corredato dalla scritta “Auguri a tutte le femmine – Smile to survive” (sorridi per sopravvivere, ndr) con la foto in cui veniva mostrata un’automobile uscita di strada e la scritta “8 Marzo Fiesta delle donne”.

Giorgia Meloni resterà in silenzio anche questa volta?