Con l’ultimo Nobel a Giorgio Parisi per la Fisica, sono 21 gli italiani che hanno ottenuto il più prestigioso premio del mondo. Solo due sono le donne: Rita Levi Montalcini e Grazia Deledda.

Ventuno nomi che hanno scritto la storia dei saperi: sono gli italiani e le italiane che in oltre cento anni hanno vinto il premio Nobel. Martedì è stato assegnato l’ultimo, il Nobel per la Fisica 2021 a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e all’italiano Giorgio Parisi “per il loro contributo fondamentale nel comprendere alcuni sistemi fisici complessi”. Lo scienziato ha ottenuto il riconoscimento per le sue scoperte sulle fluttuazioni nei sistemi fisici.

Nella lista dei ventuno, ci sono medici, fisici, letterati. E tra loro c’è anche un chimico e un pacifista. Sono storie straordinarie di eccellenza. Come quelle di Grazia Deledda e Rita Levi Montalcini, uniche due donne a ricevere il premio, o di Carducci, Pirandello, Marconi, Dulbecco, Dario Fo.

Il premio Nobel fu istituito nel 1901, seguendo il testamento di Alfred Nobel, inventore della dinamite. La prima volta dell’Italia alle vette del Nobel è stata nel 1906 e i vincitori italiani furono ben due: Camillo Golgi, per la Medicina e i suoi studi sul sistema nervoso e Giosuè Carducci per la Letteratura.

Poi fu la volta del primo – e finora unico – Nobel per la Pace ad un italiano, Ernesto Teodoro Moneta, giornalista, patriota risorgimentale, fondatore del giornale «Il Secolo» e della Società per la pace e la giustizia internazionale. Nel 1909 arrivò il primo Nobel per la Fisica italiano: lo vinse Guglielmo Marconi che aveva solo 35 anni e ne aveva appena 21 quando aveva inventato il telegrafo, l’apparechio in grado di inviare segnali vocali sfruttando le onde elettromagnetiche.

Il successivo arrivò molti anni dopo, nel 1927: fu la prima volta per un’italiana. Era la scrittrice sarda Grazia Deledda, «per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano» si legge nelle motivazioni del premio. Da allora, molti scienziati e letterati hanno portato alto il nome dell’Italia nel mondo ed oggi il nostro Paese è il settimo per numero di Nobel vinti.



I premi Nobel italiani

Camillo Golgi (1906) – Mecicina

Giosuè Carducci (1906) – Letteratura

Ernesto Teodoro Moneta (1907) – Pace

Guglielmo Marconi (1909) – Fisica

Grazia Deledda (1926) – Letteratura

Luigi Pirandello (1934) – Letteratura

Enrico Fermi (1938) – Fisica

Daniel Bovet (1957) – Medicina

Salvatore Quasimodo (1959) – Letteratura

Emilio Gino Segrè (1959) – Fisica

Giulio Natta (1963) – Chimica

Salvatore Edoardo Luria(1969) – Medicina

Eugenio Montale (1975) – Letteratura

Renato Dulbecco (1975) – Medicina

Carlo Rubbia (1984) – Fisica

Rita Levi-Montalcini (1986) – Medicina

Franco Modigliani (1985) – Economia

Dario Fo (1997) – Letteratura

Riccardo Giacconi (2002) – Fisica

Mario Capecchi (2007) – Medicina

Giorgio Parisi (2021) – Fisica