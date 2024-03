L’ultima rilevazione di Swg per il Tg di La7: ancora giù Fratelli d’Italia e il Pd riduce il distacco. Calano Lega, M5s e sinistra. Migliora Calenda, stabile Forza Italia.

La Redazione

Dopo la vittoria in Abruzzo di Marco Marsilio, presidente uscente di centrodestra riconfermato con il 53,5% dei voti, lunedì 11 marzo il Tg La7 di Enrico Mentana ha reso noto il nuovo sondaggio realizzato da Swg.

Fratelli d’Italia scende al 27,1% e perde lo 0,2% in una settimana: un calo contenuto, ma che conferma un periodo di flessione del partito di Giorgia Meloni. Il Partito democratico sale al 20,2% con una crescita dello 0,2% rispetto all’ultima rilevazione e riduce a soli 7 punti il distacco con FdI. La Lega va all’8,1% e Forza Italia resta stabile al 7,6%.

Il Movimento 5 stelle cala al 15,4% e perde quasi mezzo punto (-0,4%) in una settimana. Scende di poco Alleanza Verdi-Sinistra che arriva al 4,1% (-0,1%). Settimana positiva per Azione di Carlo Calenda che si porta al 4,5% (+0,2%). Italia viva di Matteo Renzi resta al 3,1% e +Europa va al 2,7% (-0,1%).

Tra le forze non presenti in Parlamento, Italexit è all’1,5% (-0,2%), Unione popolare all’1,4% (+0,1%) e Democrazia sovrana e popolare all’1,3% (+0,2%).