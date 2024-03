L’attacco al teatro Crocus City Hall durante un concerto è stato rivendicato dall’ISIS: almeno 143 persone sono state uccise. Putin: “Chi c’è dietro pagherà”.

La Redazione

Il Crocus City Hall è un grande teatro nella periferia nordoccidentale di Mosca. Venerdì sera era in corso un concerto della band Picnic quando un gruppo di uomini armati è entrato sparando alle persone presenti con armi automatiche per poi appiccare un incendio che ha fatto collassare il tetto dell’edificio. Finora i morti accertati sono 143 ma il bilancio è destinato ad aumentare, mentre 60 feriti sono in gravi condizioni. Lo Stato islamico si è attribuito la responsabilità dell’azione. Le autorità di Kiev hanno immediatamente dichiarato la loro estraneità.

La polizia russa ha arrestato 4 persone sospettate di aver partecipato o di aver contribuito all’organizzazione dell’attacco. L’auto su cui viaggiavano era nei pressi del confine con Bielorussia e Ucraina, a oltre 500 chilometri da Mosca.

I Picnic sono una band russa nata 46 anni fa a Leningrado e sono stati inseriti nella lista nera dell’Ucraina dopo aver tenuto un concerto in Crimea nel 2014, considerando la regione parte della Federazione russa dopo l’occupazione.

Cos’è l’Isis-K

L’Isis-Khorasan è il gruppo che ha rivendicato l’attacco a Mosca. La branca afghana dello Stato Islamico conta duemila uomini e punta a un nuovo califfato che riunisca Iran, Afghanistan, Pakistan e alcune ex repubbliche sovietiche. Intervistato dal New York Times, l’analista Colin P. Clarke ha detto che negli ultimi due anni l’ISIS-K aveva criticato di frequente il presidente russo Vladimir Putin e la sua propaganda, sostenendo che fosse un omicida di musulmani, in riferimento ai suoi interventi militari in Afghanistan, Cecenia e Siria.

L’estraneità di Kiev

Mykhailo Podolyak, consigliere del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha subito negato che c’entrasse Kiev. «L’Ucraina non ha mai fatto ricorso a metodi terroristici», ha scritto su X. «Tutto in questa guerra sarà deciso solo sul campo di battaglia». Poi è arrivata la rivendicazione dell’Isis.

Le reazioni

Il presidente russo Vladimir Putin, parlando alla nazione, ha detto che si è trattato di un “attentato sanguinoso e barbaro”: “Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo. Quattro terroristi sono stati fermati mentre si dirigevano verso l’Ucraina”.

Ursula Von der Leyen ha espresso «forte condanna per l’attacco contro i civili a Mosca». Per gli Stati Uniti: «Nessun coinvolgimento di Kiev nell’attacco a Mosca».