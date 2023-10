Con l’Operazione Tempesta, sabato mattina Hamas ha attaccato il Sud d’Israele. I morti finora sono oltre 800 tra gli israeliani, oltre 550 tra i palestinesi. Israele ha richiamato 300mila riservisti e ordinato «l’assedio totale» della Striscia di Gaza, dove gli sfollati sono già 123mila.

La Redazione

Hamas è il gruppo radicale palestinese che governa la Striscia di Gaza dal 2006, da dove continua una guerra decennale contro Israele. Sabato mattina ha avviato un ampio attacco a sorpresa da Gaza, con il lancio di migliaia di razzi che hanno colpito varie località del sud di Israele. I militanti sono entrati nelle case degli israeliani uccidendo e sequestrando uomini e donne. Israele è stato colto di sorpresa, una débâcle per l’intelligence. La risposta però non si è fatta attendere: sono centinaia i raid aerei che le forze armate israeliane hanno condotto contro obiettivi di Hamas, e il governo di Netanyahu ha ordinato «l’assedio totale» della Striscia di Gaza. In queste ore, Gaza è senza luce, gas e medicinali, mentre piovono senza sosta i missili di Israele, che ha dichiarato di avere ammassato 100mila soldati vicino alla Striscia, dove sono tenuti in ostaggio più di 100 israeliani e stranieri. Il governo ha richiamato nelle ultime ore 300 mila riservisti.

Il bilancio di morti e scomparsi

Finora, sono oltre 800 i morti israeliani per gli attacchi di Hamas mentre ci sarebbero 750 dispersi: almeno cento gli ostaggi nelle mani dei terroristi. Dalla strage al festival nel deserto, sono stati recuperati 260 corpi, ma 750 sono ancora i dispersi e gli ostaggi sarebbero nascosti nei tunnel sotto Gaza. È da decenni, quanto meno dai tempi della guerra dello Yom Kippur nel 1973, che Israele non subisce così tante perdite, soprattutto tra i civili.

Sul fronte palestinese, invece, il ministero della sanità di Gaza parla di 560 vittime. Oggi aerei israeliani hanno bombardato il mercato ortofrutticolo di Jabalia, nel nord della Striscia, in quel momento molto affollato. I morti sono stati oltre 50.

Le ultime notizie

• Una colonna di tank israeliani si sta dirigendo verso la Striscia, primo passo di una operazione via terra contro Hamas. Netanyahu ha informato Biden sulla decisione di invadere Gaza.

• L’ufficio Affari umanitari dell’Onu segnala che più di 123.000 persone sono state sfollate nella Striscia di Gaza.

• L’Iran ha negato coinvolgimenti nell’attacco di sabato. E il Libano ha fatto sapere di aver avuto da Hezbollah garanzie che non attaccherà se non verrà aggredito dallo stato ebraico.

• Questa sera, la premier Giorgia Meloni parteciperà a un vertice del cosiddetto gruppo Quint composto da Stati Uniti, Italia, Francia, Germania e Regno Unito per fare il punto sulla situazione in Medioriente.

Foto copertina: Toa Heftiba – Unsplash

PUBBLICITÀ