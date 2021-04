Gli Usa hanno sospeso il vaccino monodose “Janssen” per 6 casi di trombosi (su 7 milioni). Rinviata la distribuzione in Europa. L’Aifa: “Benefici superiori ai rischi, valutiamo a breve se darlo agli over 60”.

La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale statunitense che si occupa di farmaci, ha invitato a sospendere l’impiego del vaccino contro il coronavirus Janssen di Johnson & Johnson (J&J). Il motivo sono 6 casi di trombosi, riscontrati in donne con un’età compresa tra i 18 e i 48 anni, su quasi 7 milioni di dosi già somministrate negli Stati Uniti. L’età delle persone coinvolte è compatibile con quella dei casi riscontrati in Europa con il vaccino di AstraZeneca che hanno portato alla decisione di limitare la somministrazione a chi ha più di 60 anni.

La scelta statunitense è precauzionale: in queste ore infatti sono in corso le verifiche sul vaccino monodose e in pochi giorni saranno rese note le conclusioni.

Di natura precauzionale è anche la scelta dell’azienda Johnson&Johnson di rinviare le consegne all’Europa, nel giorno dell’arrivo delle prime 184mila dosi in Italia. Il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, ha detto: “Valuteremo se dare il vaccino Janssen agli over 60 e lo faremo nel giro di 2-3 giorni”.

Il vaccino Janssen è fondamentale nella campagna vaccinale in Italia e in Europa, così come AstraZeneca. Al nostro Paese sono destinate 26,57 milioni di dosi del monodose nel 2021 e 7,31 milioni entro giugno. Si tratta di oltre il 10% del totale di dosi previste – compresi i vaccini Sanofi/Gsk e Curevac, attesi nelle prossime settimane.