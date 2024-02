Il dissidente leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è morto in prigione. La moglie e la madre accusano Putin di averlo fatto morire. Zelensky: “Navalny è stato ucciso”. L’Ue: “Putin unico responsabile”.

La Redazione

Alexei Navalny è morto nella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena di 19 anni, come si legge in un comunicato diffuso dal servizio penitenziario federale russo. Aveva 47 anni ed era considerato il più grande oppositore di Putin. Da mesi si trovava nel “Lupo Polare”, il carcere isolato nell’Artico russo a Kharp, una regione difficile da raggiungere anche per i suoi avvocati, dove continuava ad essere punito con condizioni disumane.

Secondo la tv russa Russia Today, Navalny sarebbe morto per “un coagulo sanguigno”, una trombosi. La moglie e la madre però rifiutano questa versione e accusano direttamente Putin di averlo fatto uccidere. La moglie Julija Borisovna, dalla Conferenza della sicurezza di Monaco, ha detto che se la notizia della morte di marito fosse vera, il presidente russo Vladimir Putin e altri responsabili russi “saranno puniti” per quello che hanno fatto. “Non voglio sentire alcuna condoglianza. Abbiamo visto mio figlio nella colonia penale il giorno 12, avevamo una visita. Era vivo, sano, allegro”. Lo ha dichiarato sui social media la madre di Alexey Navalny, Lyudmila Ivanovna Navalnaya, stando a quanto riporta Novaya Gazeta.

Foto copertina: Sysoev/Sputnik vlatimes.com – AP

Anche secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “Navalny è stato ucciso” e Putin dovrà “rendere conto dei suoi crimini”. Putin uccide sempre. Egli è la personificazione di questa guerra e non si fermerà. Possiamo solo fermarlo insieme”, ha aggiunto Zelensky in conferenza stampa a Berlino. Anche per l’Unione Europea non ci sono dubbi: “Putin è l’unico responsabile”.