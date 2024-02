La censura a ‘Domenica in’ di Ghali e Dargen D’Amico su migranti e genocidio ha fatto esplodere la bufera sui social. A Napoli e poi a Torino, la polizia ha caricato con i manganelli il sit-in davanti alle sedi Rai. Ma la protesta contro la censura e per il cessate il fuoco a Gaza non si ferma.

La Redazione

In Rai non si può parlare di Gaza, né di migranti. È quanto pensano evidentemente gli uomini vicini al governo Meloni che guidano e controllano quel che resta della Tv di stato. Non siamo in Russia né in Ungheria, ma in Italia e sono bastati gli appelli di Ghali e Dargen D’Amico durante il Festival di Sanremo contro il genocidio di Gaza, per mandare in tilt la dirigenza della nuova Telemeloni.

Nel corso di Domenica In, Mara Venier ha censurato gli interventi dei due artisti, in un fuorionda ha richiamato i giornalisti “colpevoli” di fare domande “scomode” e ha letto e condiviso il comunicato dell’amministratore delegato Roberto Sergio che ha ricordato gli attentati del 7 ottobre, ha espresso pieno sostegno a Israele ma ha totalmente cancellato il dramma di Gaza. Come se non bastasse, Mara Venier ha poi specificato che “sono parole che ovviamente condividiamo tutti”.

Su social la risposta è stata immediata: centinaia di migliaia di post e commenti di protesta hanno invaso la rete e la conduttrice, travolta dalle critiche, ha bloccato i commenti sui suoi canali social.

Dal web alla piazza

A Napoli, il sit-in pacifico davanti alla sede Rai, contro l’informazione del servizio pubblico su Gaza, è finita con la violenta carica della polizia sui manifestanti. Cinque sono stati feriti e ricoverati, mentre la foto di Mimì Ercolano, sindacalista del Si Cobas, con il volto coperto di sangue dopo gli incidenti ha fatto il giro del web. «Ho mal di testa e una prognosi di cinque giorni, ma sono pronta a scendere anche subito nuovamente in piazza se serve», ha dichiarato all’Ansa.

Giuliano Granato di Potere al Popolo ha scritto su X: “Alla Rai a Napoli ci siamo beccati manganellate per il solo fatto di protestare contro una TV pubblica ridotta a scorta mediatica del genocidio a Gaza. Manganellate che sono ulteriore dimostrazione della complicità dell’Italia con Israele”.

In serata, sono stati pesantemente caricati anche i manifestanti di Torino, durante il sit-in davanti alla sede Rai del capoluogo piemontese.

Manganelli e censura non fermano la protesta: #stopalgenocidio a #Gaza è ormai l’appello condiviso da milioni di utenti su ogni social e piattaforma. E non si escludono nuove proteste davanti ad altre sedi Rai.