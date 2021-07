Il jazz incontra la techno nel primo Ep del producer Mattia Prete. “Moon, Please Don’t Go Away” è uscito oggi in formato digitale su Jazz-O-Tech.

Dopo la pubblicazione il 25 giugno del primo singolo “Moon, Please Don’t Go Away”, esce oggi, venerdì 9 luglio, l’omonino Ep, il primo da solista del producer e dj Mattia Prete. Cinque tracce in cui l’elettronica si fonde con le sonorità jazz: il risultato è una produzione raffinata e regale che supera gli schemi di genere convenzionali, tra nuovi e affascinanti suoni da cui lasciarsi conquistare.

Il nuovo EP (che potete acquistare e ascoltare qui) esce in formato digitale su Jazz-O-Tech, l’etichetta discografica ideata da Alessandro Settepani e co-diretta da Mattia Prete, che si propone di contaminare l’irruenza della musica techno con la raffinatezza del jazz.

Salentino di origini e di stanza a Berlino, con questo lavoro Mattia Prete – tra i più promettenti nomi della musica elettronica contamporanea – debutta da solista dopo la lunga e fortunata esperienza con Beat Movement, progetto protagonista di tanti live e dj set sulle consolle dei più prestigiosi club e festival d’Europa.

Le cinque tracce nascono dalla collaborazione con artisti, musicisti e producer italiani e internazionali.

Il primo singolo Moon, Please Don‘t Go Away dà il titolo all’intero lavoro discografico ed è realizzato in collaborazione con il compositore e polistrumentista Alberto Fiori. La seconda traccia, The Bright Side, dal ritmo serrato con sax e tromba vede la partecipazione di Bada-Bada. La terza, Burning Man, invece è prodotta con il pianista Uri Gincel e Daniel Calvi, chitarrista e producer con cui Mattia Prete ha realizzato anche il quarto pezzo, Stein, accompagnato dal travolgente assolo di chitarra acustica. La traccia è stata poi remixata dal maestro dell’elettronica Reeko, il cui sound – oscuro e imponente – chiude l’album.

Tracklist

01. Mattia Prete & Alberto Fiori – Moon, Please Don‘t Go Away

02. Mattia Prete & Bada-Bada – The Bright Side

03. Mattia Prete, Uri Gincel and Daniel Calvi – Burning Man

04. Mattia Prete & Daniel Calvi – Stein

05. Mattia Prete & Daniel Calvi – Stein (Reeko Remix)

“Moon, Please Don’t Go Away” può essere acquistato qui.

www.mattiaprete.com