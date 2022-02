Nella classifica generale della sala stampa di Sanremo, dopo le prime due serate del festival, Elisa è al primo posto. Secondi Mahmood e Blanco. Stasera, nella terza serata, ricantano tutti.

Look fiabesco e la splendida voce di sempre. Elisa è tornata ieri sul palco di Sanremo dopo 21 anni dalla sua prima ed unica partecipazione in gara. Con il brano “O forse sei tu” è stata la protagonista della seconda serata del festival: lunghi applausi, il trionfo sui social e la prima posizione nella classifica generale della sala stampa. I voti di ieri si sono sommati a quelli di martedì, serata che aveva visto salire al primo posto Mahmood con Blanco, arrivati secondi nella classifica generale. Al terzo posto, La Rappresentante di Lista.

La seconda serata di Sanremo 2022, edizione 72, si è aperta con il ricordo commosso di Monica Vitti, la grande attrice morta ieri a Roma. Poi, la co-conduttrice Lorena Cesarini ha raccontato delle offese razziste che l’hanno colpita via social, con un monologo intenso ed emozionante. Tra gli ospiti di ieri, la comicità di Checco Zalone ha diviso i social con la sua gag su omofobia e transfobia in Calabria. Ha conquistato l’Ariston invece Laura Pausini che ha presentato il nuovo singolo “Scatola”, scritto con Madame. La cantante, amata e nota in tutto il mondo, presenterà con Mika e Alessandro Cattelan l’Eurovision 2022 da Torino. Ospiti finali della serata sono state anche Malika Ayane e Arisa. Nella serata di stasera risentiremo tutte e 25 le canzoni ed entrerà in gioco il Televoto e la Giuria Demoscopica 1000.

La Classifica generale provvisoria

1. Elisa – O forse sei tu

2. Mahmood e Blanco – Brividi

3. La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

4. Dargen D’amico – Dove si balla

5. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

6. Emma – Ogni volta è così

7. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

8. Massimo Ranieri – Lettera di là dal Mare

9. Irama – Ovunque sarai

10. Fabrizio Moro – Sei tu

11. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

12. Noemi – Ti amo non lo so dire

13. Sangiovanni – Farfalle

14. Michele Bravi – Inverno dei fiori

15. Rkomi – Insuperabile

16. Achille Lauro – Domenica

17. Matteo Romano – Virale

18. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

19. Giusy Ferreri – Miele

20. Iva Zanicchi – Voglio amarti

21. Aka7ebven – Perfetta così

22. Le Vibrazioni – Tantissimo

23. Yuman – Ora e qui

24. Tananai – Sesso occasionale

25. Ana Mena – Duecentomila ore