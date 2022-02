“Brividi” ha vinto la 72esima edizione del festival di Sanremo. Seconda Elisa e terzo Gianni Morandi. Il Premio della Critica è andato a Massimo Ranieri.

Per Mahmood e Blanco è stato un trionfo: con il 51,8% dei voti hanno vinto il festival di Sanremo 2022. Sono loro che rappresenteranno l’Italia all’Eurovision, in programma a maggio a Torino. Il podio è stato intergenerazionale, con i 19 anni di Blanco, i 29 di Mahmood, i 44 di Elisa e i 77 di Morandi. Il Premio della critica Mia Martini invece è andato a Massimo Ranieri, che ha così cancellato il brutto ricordo del debutto. Tra gli altri premi, Fabrizio Moro ha vinto quello per il miglior testo Sergio Bardotti, mentre il Premio Migliore Composizione Musicale ‘Bigazzi’, assegnato dall’orchestra, è andato ad Elisa.

«L’avevamo presa come un gioco, ci vorrà un po’ per realizzare quello che è successo», ha detto Mahmood subito dopo la premiazione. E Blanco ha aggiunto: «Il potere di questa canzone è di raccontare quello che che è vero».

La quinta e ultima serata è stata co-condotta da Sabrina Ferilli e ha visto la partecipazione di Marco Mengoni che con l’attore Filippo Scotti (protagonista di “È stata la mano di Dio”) ha portato sul palco dell’Ariston il tema degli haters sui social.

Si chiude un’edizione con ascolti da record: Amadeus ha battuto se stesso facendo ascolti più alti delle altre edizioni che ha condotto e la serata di venerdì è stata la più vista dal 1995 (11.378.000 spettatori, con uno share medio del 60,5%): «È stata la festa della musica ma anche il racconto del Paese», ha detto il direttore di Rai1 Coletta.

La classifica finale

1-Mahmood & Blanco, Brividi

2-Elisa, O forse sei tu

3-Gianni Morandi, Apri tutte le porte

4-Irama, Ovunque sarai

5-Sangiovanni, Farfalle

6-Emma, Ogni volta è così

7-La Rappresentante di lista, Ciao ciao

8-Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare

9-Dargen D’Amico, Dove si balla

10-Michele Bravi, Inverno dei fiori

11-Matteo Romano, Virale

12-Fabrizio Moro, Sei tu

13-Aka 7Even, Perfetta così

14-Achille Lauro, Domenica

15-Noemi, Ti amo non lo so dire

16-Ditonellapiaga e Rettore, Chimica

17-Rkomi, Insuperabile

18-Iva Zanicchi, Voglio Amarti

19-Giovanni Truppi, Tuo padre, mia madre, Lucia

20-Highsnob & Hu, Abbi cura di te

21-Yuman, Ora e qui

22-Le Vibrazioni, Tantissimo

23-Giusy Ferreri, Miele

24-Ana Mena, Duecentomila ore

25-Tananai, Sesso occasionale