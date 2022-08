L’estate non è ancora finita. Per chi è in Puglia o partirà nei prossimi giorni, la nostra Guida 2022 dal Gargano al Salento: le spiagge, i borghi, i castelli, le notti e l’arte, di ieri e di oggi.

L’incanto della Valle d’Itria

• Alberobello

• Carovigno

• Castellana Grotte

• Ceglie Messapica

• Cisternino

• Fasano

• Locorotondo

• Martina Franca

• Noci

• Ostuni

• San Vito dei Normanni

Le spiagge più belle

Sull’Adriatico

• Isole Tremiti

• Vieste

• Baia delle Zagare

• Polignano a Mare

• Monopoli

• Ostuni

• Torre Guaceto

• San Foca

• Torre dell’Orso

• Alimini

• Baia dei Turchi

• Otranto

• Porto badisco

• Castro

Sullo Ionio

• Pulsano

• Campomarino di Maruggio

• San Pietro in Bevagna

• Torre Colimena

• Punta Prosciutto

• Torre Lapillo

• Porto Cesareo

• Porto Selvaggio

• Santa Caterina

• Santa Maria al Bagno

• Gallipoli

• Torre Suda

• Maldive del Salento

• Pescoluse

• Leuca

I Castelli Federiciani:

storia e incanto

• Castel del Monte

• Castello Svevo di Gravina di Puglia

• Castello di Lucera

• Castello di Oria

• Castello di Gioia del Colle

• Castello di Brindisi

• Castello di Trani

• Castello Normanno Svevo di Bari

I borghi del Salento

• Corigliano d’Otranto

• Otranto

• Acaya

• Galatina

• Specchia

• Matino

• Muro Leccese

• Presicce

• Tricase

• Nardò

• Santa Cesareo Terme

• Castro

• Calimera

• Gallipoli

• Santa Maria di Leuca

La cattedrale di Tresoldi

a Siponto

Il progetto “Dove l’arte ricostruisce il tempo” di Edoardo Tresoldi è la ricostruzione in rete metallica della Basilica del dodicesimo secolo di Siponto (Manfredonia, Foggia). L’opera è stata premiata con la Medaglia d’Oro dell’Architettura Italiana nel 2018 ed è il simbolo della nuova Puglia.

Il Marta di Taranto

Il Museo nazionale archeologico MarTa è uno dei maggiori musei italiani dedicati all’archeologia e custodisce tesori inestimabili come gli splendidi Ori di Taranto. Il Museo ha sede nell’ex Convento di San Pasquale di Babylon, nei pressi dei Giardini di piazza Garibaldi, e ospita una delle più importanti raccolte archeologiche d’Italia.

Bari, Porta d’Oriente

e la sua provincia

Il capoluogo pugliese è oggi una meta turistica sempre più ambita. Da non perdere è il suo centro storico, con la Basilica di San Nicola, la Cattedrale di San Sabino, i vicoli di Bari Vecchia, il Castello Normanno-Svevo, l’imponente complesso monumentale di Santa Scolastica. A Bari, meritano una visita anche Piazza del Ferrarese, la Chiesa russa di San Nicola e gli incantevoli Teatro Margherita e Petruzzelli.

Se Bari è il cuore antico e popolare della Puglia proiettata nel futuro, la provincia è un incanto di borghi e villaggi da scoprire ed esplorare.

• Giovinazzo

• Molfetta

• Putignano

• Polignano a Mare

• Castellana Grotte

• Altamura

• Conversano

Il Barocco di Lecce

Tra vicoli e chiese che trasudano storia, Lecce è il cuore barocco della Puglia, un piccolo gioiello del nostro Stivale, uno di quelli che sanno come far innamorare. Cosa vedere in città? Piazza del Duomo, la Basilica di Santa Croce, Piazza Sant’Oronzo con l’Anfiteatro romano, il Teatro romano, la Chiesa di San Matteo e l’incantevole centro storico.



Le notti della Masseria Restuccia

La Restuccia è una struttura fortificata risalente al 1724, a pochi chilometri da Lecce. Da qualche anno è il posto più queer e cool della regione. Masseria Wave è il progetto creato dal titolare Gilberto Genco, con la direzione artistica di Stefano Libertini Protopapa. Fino ai primi giorni di settembre, l’appuntamento è per ogni giovedi e sabato, dalla sera alle prime luci dell’alba, e il venerdì con i pool party in piscina. Il programma aggiornato di Masseria Wave è su Instagram e Facebook.

