Elezioni Europee 2024. FdI è primo partito con il 28,8%. Bene il Pd al 24,1%. Crollo del M5s al 10%. FI 9,6%, Lega 9%, Avs al 6,7%, Stati Uniti d’Europa 3,8%, Azione al 3,3%.

La Redazione

I dati delle liste

– FdI 28,8%

– PD 24,1%

– M5S 9,9%

– Forza Italia 9,6%

– Lega 9%

– Alleanza Verdi e Sinistra 6,7%

– Stati Uniti d’Europa 3,8%

– Azione 3,3%

– Pace Terra Dignità 2,4%

– Libertà 1%

Alle 23 di domenica in Italia si sono chiusi i seggi per le elezioni europee, per le amministrative in circa 3.700 comuni e per le regionali in Piemonte. L’affluenza si è attestata poco sotto il 50% per le Europee, rispetto al 56,09% del 2019. Si tratta del record negativo di partecipazione al voto. La percentuale è stata più alta per le amministrative, intorno al 62,7% rispetto al 67,98% nel 2019.

Giorgia Meloni fa il pieno di voti con oltre due milioni di preferenze nelle cinque circoscrizioni: FdI è primo partito con il 28,9%. Ne prende 500mila il generale Roberto Vannacci su cui ha puntato tutto Matteo Salvini, mentre la Lega perde dopo 20 anni Pontida. Cresce molto il Pd di Elly Schlein che supera il 24% e guadagna 5 punti rispetto alle elezioni precedenti, con il boom di voti al sud (quasi mezzo milione) per il sindaco di Bari Antonio Decaro che porta il Pd ad essere – per la prima volta – primo partito in Puglia e sfiora il 50% nella città di Bari. La segretaria Schlein prende 130mila voti, mentre nell’Italia Meridionale, Lucia Annunziata per il Pd ottiene poco più di 240 mila preferenze.

Nei risultati dello spoglio elettorale, spicca l’exploit di Avs che porta a Bruxelles, tra gli altri, anche Ilaria Salis (che ottiene 50 mila preferenze nell’Italia Insulare e 126 mila nell’Italia Nord-Occidentale) e Mimmo Lucano, il più votato nelle fila di AVS sia al Sud che nell’Italia Nord-Occidentale, con oltre 100 mila preferenze. Sono state bocciate, invece, la lista di scopo di Bonino-Renzi e del partito di Calenda. Va male il M5s fermo al 10%, che elegge l’ex calciatrice Carolina Morace, mentre Forza Italia supera la Lega.



Tra i nomi celebri, è andata male a Vittorio Sgarbi, candidato con FdI, che non riuscirà a entrare nell’europarlamento. Ha infatti ottenuto meno di 23mila preferenze, risultando addirittura il decimo della lista del partito di Meloni. Anche Michele Santoro non entrerà nell’europarlamento con la sua lista ferma al 2,2%.

Fuori sede: boom per AVS

Alta l’affluenza tra i 24 mila studenti fuori sede: ha votato oltre l’80% di coloro che si era registrato. Tra questi, la lista più votata è stata quella di Alleanza Verdi-Sinistra, con il 40,35 per cento, seguita dalla lista del Partito Democratico (25,47 per cento) e da quella di Azione (10,21 per cento). Seguono poi il Movimento 5 Stelle (7,84 per cento), la lista “Stati Uniti d’Europa” (7,64 per cento), Fratelli d’Italia (3,37 per cento), Forza Italia (2,33 per cento) e Pace Terra Dignità (1,73 per cento). Con 93 voti, la Lega si è fermata allo 0,53 per cento.

Le reazioni

Se per Giorgia Meloni si tratta di un “grande successo superiore alle elezioni precedenti”, Elly Schlein festeggia così: “Siamo i soli, insieme ad Avs, cui vanno i miei complimenti, a crescere in voti assoluti dalle Politiche. Questo vuol dire che la distanza con FdI e Giorgia Meloni si è ridotta a un solo milione: Meloni stiamo arrivando”.

“Vogliamo dedicare questo straordinario risultato a Berlusconi, la cui scomparsa ricorre il 12 giugno”. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia.

“Mezzo milione di voti in più, nessuna forza politica può rivendicarlo”, dichiara Nicola Fratoianni, coportavoce di Avs che elegge 6 deputati, tra i quali Ilaria Salis. “Quello che in Europa è stato punito – spiega – è l’asse della guerra. Ciò che viene premiato è il coraggio di una proposta politica che ha messo al centro la pace e non solo in campagna elettorale”.

Giuseppe Conte così commenta il 10%, il dato più basso dal 2013: “Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente. Potevamo fare meglio. La valutazione dei cittadini è insindacabile, avvieremo una riflessione interna”.

Per Calenda si tratta di una “Sconfitta dura, non ce l’aspettavamo. Le divisioni nel Terzo Polo? Chiedete a Bonino”. Per Matteo Renzi: “È andata male ma non sono triste: era la proposta giusta”. Renzi ha perso anche nella sua Firenze, dove la candidata sindaca di Italia Viva non andrà al ballottaggio e sarà ininfluente nella (quasi certa) vittoria del centrosinistra, in vantaggio di 20 punti sullo sfidante del centrodestra.