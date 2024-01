Le incantevoli dune di Maspalomas, la cultura di Las Palmas, le spiagge, il miglior clima del mondo. Deliziosa e inclusiva: Gran Canaria è anche una delle più amate destinazioni Lgbtq+ d’Europa.

Da Gran Canaria: Mauro Orrico

Gran Canaria è un piccolo continente in un’unica, incantevole, isola. Cosmopolita e mondana, antica e contemporanea, l’isola più popolosa delle Canarie è il luogo ideale in Europa, in cui trovare rifugio dal freddo invernale. Il clima infatti è mite, con il sole tutto l’anno, le temperature medie sono oltre i 20°C e l’isola è facile da raggiungere, in meno di quattro ore di volo dall’Italia.

Gran Canaria conquista per la diversità dei suoi paesaggi: qui è possibile immergersi in suggestioni esotiche, dune desertiche, lunghe spiagge dorate dal mare cristallino, perfetto per gli sport acquatici, parchi e foreste lussureggianti, alte montagne dai canyon mozzafiato.

Nel nord dell’isola fiorisce la capitale Las Palmas. Tra palazzi barocchi, spiagge e movida, la città è un centro frizzante e multiculturale che offre da tanto da visitare. Vegueta è il cuore antico della capitale, suggestivo ed elegante tra vicoli di pietra e angoli pittoreschi. Qui sorge Casa de Colon, dove, nel 1492, alloggiò più volte Cristoforo Colombo. Questa antica dimora dei governatori della città era la tappa dei suoi viaggi transoceanici e oggi è un museo dedicato all’ammiraglio genovese e all’epopea della Scoperta dell’America. Poco distante, la Catedral de Santa Ana si affaccia sull’omonima piazza con il suo imponente stile gotico. All’ingresso sono collocati otto misteriosi cani in ghisa. Tra negozi, bar e ristoranti, Triana è il cuore pulsante della vita mondana e notturna di Las Palmas. Prende il nome dal celebre omonimo quartiere di Siviglia, poiché abitato originariamente da emigranti andalusi.

In foto: Casa de Colon; Cattedrale

A pochi chilometri da Las Palmas, ad Arucas, è possibile visitare anche la fabbrica di rum più celebre delle Canarie: fondate alla fine dell’800 come stabilimento per il trattamento della canna da zucchero, le famose Distillerie Arehucas producono l’unico rum canario ed uno dei più venduti in Europa.

La capitale Las Palmas ospita anche il Poema del Mar, l’acquario dei record con i suoi 12.500 metri quadri dove poter ammirare la spettacolare biodiversità isolana. Dietro al vetro curvo più grande del mondo, lungo 36 metri e alto 7, vivono 350 specie animali provenienti da 35 ecosistemi diversi. “Poema del Mar” è un vero omaggio al mare e all’oceano. È aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 18, e non è soltanto una attrazione turistica, ma è anche punto di riferimento per la conservazione marina e le sue attività sono organizzate in collaborazione con università e istituzioni scientifiche.

In foto: Poema del Mar © Mauro Orrico

Il grande Pico de las Nieves è nel cuore dell’isola di Gran Canaria. Poco al di sotto dei 2000 metri di altitudine e abitato da una distesa di pini fittissima, è la destinazione perfetta per ciclisti e trekker. Gran Canaria infatti non è solo spiaggia e mare: la sua vera essenza è nell’entroterra, patrimonio Unesco e ricadente tra le Riserve della Biosfera. Pico de las Nieves divide la fascia settentrionale verdeggiante e più umida, a causa delle correnti nord atlantiche, da quella meridionale lambita dai venti caldi che arrivano dall’Africa sub-sahariana.

Anche per via delle temperature estive quasi tutto l’anno, il sud dell’isola è l’area più amata e frequentata dai turisti. Le iconiche dune di Maspalomas sono probabilmente il simbolo dell’isola. Sono alte decine di metri e disperse lungo un fronte ampio di 400 ettari. Il deserto – che parte da Playa del Inglés e arriva fino al gran faro di Maspalomas – tocca l’Oceano Atlantico: lo spettacolo è suggestivo e mozzafiato.

In foto: Dune di Maspalomas © Meg Jakiel

Le spiagge e i borghi

Il sud di Gran Canaria è anche il suo mare incontaminato con alcune delle spiagge più belle e frequentate d’Europa, come la spiaggia di Amadores con il suo mare cristallino, San Agustín, la piccola spiaggia di Puerto de Mogán, deliziosissimo borgo suggestivo e romantico poco distante da Maspalomas, fino a quelle più gettonate del classico centro turistico di Puerto Rico e di Anfi del Mar.

In foto: Anfi; Spiaggia di Amadores © Shutterstock

L’isola di Gran Canaria custodisce anche antichi villaggi e incantevoli località di montagna, come Artenara, Tejeda, uno dei borghi più belli di Spagna, e Fataga, dove scoprire la magia di un piccolo villaggio tra dirupi, pini, casette bianche e sentieri di fiori. Ripartendo in direzione nord dell’isola e affacciandosi verso l’Atlantico, Puerto de las Nieves è un vero piccolo tesoro che custodisce splendidi paesaggi come le piscine naturali di Agaete. In questa valle, cresce anche l’unica piantagione di caffè in un Paese europeo: la Bodega Los Berrazales è una vera sorpresa. In questa piccola gemma d’Europa dal fascino africano, il caffè viene venduto direttamente dal produttore. Le visite guidate per gruppi sono l’occasione per scoprire il processo di produzione del vino, così come le piantagioni di arance e caffè dell’azienda agricola La Laja.

In foto: Agaete; Fataga © Shutterstock

A pochi chilometri dal centro di Agaete, in Carretera de los Berrazales, merita una sosta culinaria Casa Romántica, un ristorante a conduzione familiare in un ambiente pittoresco lungo la strada che attraversa la valle. Qui la cucina tipica delle Canarie è rielaborata in chiave contemporanea con prodotti a chilometro zero. Casa Romántica è nelle Guide Michelin e il suo menù degustazione è in continua evoluzione.

Casa Romántica, Agaete

Gran Canaria, l’isola rainbow

Gran Canaria è la meta ideale per ritrovare l’estate nel cuore dell’inverno, praticare sport, mangiare bene, divertirsi fino all’alba e aprire la mente. Il suo spirito inclusivo e libertario ha reso l’isola, una delle maggiori destinazioni Lgbtq+ d’Europa. Tra spiagge gay-friendly, locali, alloggi, bar e una vivacissima vita notturna, Maspalomas è l’epicentro della vita Lgbtq+. Lo Yumbo Centrum è un must: è il primo centro commerciale al mondo dedicato a gay e lesbiche, con oltre 200 strutture tra ristoranti, negozi, club e discoteche. Alla fine dei quasi tre chilometri di dune di sabbia dorata, il chiosco numero 7 della la Playa de Inglès è la spiaggia più frequentata. Oltre a Maspalomas, altre spiagge gay-friendly sono quella della Montaña de Arena, dall’atmosfera bohemien, e la spiaggia di Las Canteras, vicina al quartiere gay di Las Palmas.

In foto: Winter Pride 2023, Yumbo Centrum © Mauro Orrico

A Gran Canaria si concentra un gran numero di eventi per la comunità, anche di rilevanza internazionale, come il Maspalomas Gay Pride, che nel mese di maggio inaugura la stagione mondiale dei Prides (in programma dal prossimo 2 al 12 maggio 2024), o il Winter Pride: è l’ultimo dell’anno e si svolge nel mese di novembre, tra concerti, eventi, feste e la tradizionale parata del sabato. Quest’anno si è svolto dal 6 al 12 novembre e ha portato nell’isola oltre 30mila turisti. La prossima edizione sarà dal 4 al 10 novembre 2024.

Il Carnevale di Gran Canaria (qui il programma 2024) è la festa più importante dell’Isola, spettacolare e seguitissimo per l’originalità delle maschere colorate e vistose. Tra gli spettacoli più attesi c’è l’elezione della Regina del Carnevale ed il Gran Gala Drag Queen: momenti amati e seguiti – anche con dirette Tv – da tutta la Spagna. L’edizione 2024 inizierà il 25 gennaio fino al 18 febbraio (il Gala Drag sarà venerdì 16).

Non solo grandi festival ed eventi: Maspalomas e le altre località dell’isola ospitano, inoltre, tutto l’anno feste a tema e pool party, sia in club che in hotel gay esclusivi.

Di giorno e di notte, per ogni gusto e orientamento, Gran Canaria è una vera meraviglia.

Gran Canaria: cosa visitare

• Las Palmas

• Poema del Mar

• Distillerie Arehucas

• Dune di Maspalomas

• Pico de las Nieves

• Le spiagge: Amadores; San Agustín; Puerto Rico; Anfi del Mar

• I borghi: Puerto de Mogán; Artenara; Tejeda; Fataga; Agaete

• Piscine naturali di Puerto de las Nieves (Agaete)

• Gran Canaria Lgbtq: Yumbo Centrum (Maspalomas); Chiosco n.7 – Playa de Inglès; Playa Montaña de Arena; Playa Las Canteras; Maspalomas Gay Pride; Winter Pride; Gran Gala Drag Queen (Carnevale di Gran Canaria).

grancanaria.com

spain.info