A Gran Canaria, l’isola dal clima migliore del mondo, il sole splende tutto l’anno. Dalle baie romantiche di Playa de Mogán ai paesaggi vulcanici di Agaete, ecco le spiagge da non perdere, dove rilassarsi, divertirsi e godersi l’incanto dell’Oceano Atlantico.

La Redazione

Conosciuta come il “continente in miniatura” per la varietà di paesaggi e climi, Gran Canaria è una destinazione irresistibile per chi cerca mare cristallino, sole tutto l’anno e atmosfere accoglienti. L’isola offre arenili dorati, baie selvagge o vicine alle città, meravigliose insenature amate dai surfisti o dalle famiglie. Tra le oltre 60 spiagge che punteggiano la costa dell’isola, alcune si distinguono non solo per la loro bellezza naturale, ma anche per essere luoghi di incontro e libertà, ideali per i viaggiatori Lgbtq+. Ecco una selezione delle spiagge da non perdere, dove godersi l’incanto dell’Oceano Atlantico.

Maspalomas – Playa del Inglés

Playa del Inglés e Maspalomas: icone di libertà

Le spettacolari dune di Gran Canaria ricordano un deserto: situate nella parte meridionale dell’isola, Playa del Inglés e Maspalomas formano un’unica, lunghissima distesa di sabbia dorata. La zona, cuore pulsante del turismo Lgbtq+ di Gran Canaria, ospita bar, locali e eventi che animano la vita notturna, ma anche spazi più tranquilli per chi cerca relax.

La spiaggia si divide in zone, tra cui un’area dedicata al naturismo. Qui, la parola d’ordine è libertà: tutte e tutti sono i benvenuti, in un’atmosfera di inclusione e rispetto. Le dune, patrimonio naturale, sono perfette per passeggiate al tramonto o per scatti da cartolina.

Playa de Amadores

Playa de Amadores: il paradiso della tranquillità

Playa de Amadores è la meta perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del relax assoluto. Con sabbia bianca e acque calme e turchesi, questa baia è ideale per chi viaggia in coppia o con amici, grazie alla sua atmosfera romantica e rilassata. Situata vicino a Puerto Rico, la spiaggia offre lettini, ristoranti con vista e un ambiente sofisticato. Qui, ogni dettaglio sembra pensato per coccolare i visitatori.

Playa de Las Canteras

Playa de Las Canteras: un’oasi urbana

Playa de Las Canteras è una delle spiagge urbane più belle d’Europa, con i suoi 3 km di spiaggia finissima. Si trova nel cuore della capitale, Las Palmas de Gran Canaria, e il suo lungomare è ricco di ristoranti e bar: è il posto ideale per chi ama combinare cultura, shopping e mare. La lunga barriera corallina naturale protegge la spiaggia dalle onde, creando una piscina naturale perfetta per il nuoto e lo snorkeling.

Playa de Güigüí

Playa de Güigüí: un angolo di natura selvaggia

Per gli avventurieri e per chi cerca un’esperienza autentica e lontana dalle folle, Playa de Güigüí è una gemma nascosta raggiungibile solo con un trekking di circa due ore o in barca. Situata nella parte occidentale dell’isola, questa spiaggia incontaminata offre uno scenario mozzafiato, con montagne imponenti e un senso di isolamento che invita alla meditazione.

Playa del Confital

Playa del Confital: il surf e la natura incontaminata

A pochi passi da Las Palmas, Playa del Confital è il posto giusto per gli amanti del surf o per chi desidera scoprire una spiaggia rocciosa meno turistica. Famosa per le sue onde perfette e per essere un ritrovo tranquillo, Playa del Confital, con la sua atmosfera autentica e i panorami sulla città, è una tappa imperdibile per chi ama il contatto diretto con la natura.

Playa de Mogán

Playa de Mogán: il fascino del villaggio marinaro

Il bel borgo di Mogàn è conosciuto come la “Venezia delle Canarie” e la sua spiaggia è una delle più pittoresche di Gran Canaria. Circondata da un incantevole villaggio di case bianche con balconi fioriti e canali che attraversano il centro, la baia di Playa de Mogán offre acque calme e cristalline, perfette per il nuoto e lo snorkeling. Il lungomare è animato da ristoranti che servono pesce fresco e specialità locali: una meta ideale per una giornata di mare e gusto. Al tramonto, il borgo si tinge di colori caldi, regalando uno scenario romantico e suggestivo.

Playa de Agaete

Playa de Agaete: l’essenza vulcanica dell’isola

Nella parte settentrionale dell’isola, Playa de Agaete è una spiaggia unica che combina la bellezza della natura vulcanica con un’atmosfera autentica. Qui la sabbia nera si mescola a rocce vulcaniche, creando un paesaggio drammatico e affascinante. A pochi passi si trovano le famose piscine naturali di Las Salinas, perfette per un tuffo rilassante. Agaete è anche il punto di partenza per esplorare la costa occidentale o visitare la Finca Los Berrazales, una tenuta famosa per il vino e il caffè locale. Playa de Agaete è la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza autentica e immersiva, lontano dal turismo di massa.

L’isola di Gran Canaria, offre un ventaglio di esperienze indimenticabili. Ogni spiaggia ha un’anima diversa, pronta a raccontare una storia unica. Dalle baie romantiche come Playa de Mogán alle atmosfere selvagge di Güigüí, fino alle spiagge urbane di Las Canteras e ai paesaggi vulcanici di Agaete. Gran Canaria non è solo una destinazione: è un viaggio attraverso la bellezza, la libertà e l’accoglienza.

Foto © Turismo Gran Canaria – Ciao Isole Canarie

