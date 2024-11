Gran Canaria a Natale è il posto perfetto, in Europa, per scappare dalla routine delle feste tradizionali. Tra spiagge dorate e borghi pittoreschi, relax e divertimento, nell’isola il sole splende tutto l’anno.

La Redazione

Pronti a vivere un’esperienza che combini esotismo e tradizione? Chi l’ha detto che il Natale debba essere per forza freddo e innevato: se avete voglia di scappare dalla monotonia delle feste tradizionali, l’isola di Gran Canaria vi aspetta con le sue spiagge dorate e i suoi borghi pittoreschi e segreti, godendo del sole che illumina e scalda l’isola ogni giorno, d’estate come d’inverno.

Un Natale tropicale

Immaginate di svegliarvi la mattina di Natale con il sole che splende, i piedi che affondano nella sabbia calda e il rumore delle onde che scandisce il ritmo della giornata. Sembra un sogno? Sulle spiagge di Gran Canaria è la realtà. Maspalomas, con le sue famose dune, è un luogo iconico dove rilassarsi, esplorare o fare una corsa lungo la costa. Nel frattempo, Playa de las Canteras, nella capitale, Las Palmas de Gran Canaria, offre un’atmosfera più urbana, perfetta per una giornata a prendere il sole o per ammirare le sculture dei presepi di sabbia, un tocco natalizio che ha il sapore del mare. Nella Capitale, meritano una visita anche la Cattedrale di Santa Ana, un vero capolavoro frutto di un mix architettonico di neoclassico, gotico e rinascimentale, Casa de Colón, dove soggiornò Cristoforo Colombo, e il quartiere di Triana con le sue boutique locali e l’architettura Liberty.

E per chi ama l’avventura, il clima mite dell’isola non delude mai: surf, immersioni o semplicemente una passeggiata lungo le spiagge al tramonto, avvolti in un’atmosfera che vi farà dimenticare il freddo inverno europeo. Ma non preoccupatevi, le tradizioni non vengono dimenticate: luci scintillanti decorano ogni angolo di Las Palmas de Gran Canaria, creando un contrasto affascinante tra modernità e calore natalizio.

In foto, dall’alto: Maspalomas; Playa de las Canteras a Las Palmas

Alla scoperta dei borghi nascosti dell’Isola

Oltre al mare, c’è un altro volto di Gran Canaria che aspetta solo di essere scoperto. L’isola custodisce nel suo entroterra una serie di antichi villaggi e incantevoli borghi di montagna. Da Tejeda ad Artenara, da Fataga ad Agaete: piccoli paesi dove gli amanti della tranquillità possono rifugiarsi e immergersi così in un’atmosfera di pace e bellezza naturale.

Nel villaggio di Tejeda, le strade acciottolate e le case imbiancate riflettono la storia dell’isola, mentre la vista sul maestoso Roque Bentayga vi lascerà senza fiato. Il Natale a Tejeda ha un ritmo tutto suo: tranquillo, intimo, lontano dal caos delle grandi città.

Teror, invece, è il cuore spirituale di Gran Canaria. Visitare questo borgo durante le festività significa immergersi in un mondo di tradizioni antiche, tra mercatini pieni di artigianato locale e sapori autentici che vi conquisteranno. La basilica di Nuestra Señora del Pino si illumina per accogliere fedeli e curiosi, creando un’atmosfera suggestiva che difficilmente troverete altrove.

In foto, dall’alto: Tejeda – Bentayga; Teror

Gastronomia natalizia all’aria aperta

Gran Canaria è anche la sua ricchissima enogastronomia e una delle gioie del Natale nell’isola è la possibilità di cenare sotto le stelle, circondati da un paesaggio che toglie il fiato. I piatti tradizionali canari si vestono a festa, con sapori intensi e genuini: dal puchero canario, un piatto ricco e sostanzioso a base di carne, patate, mais e verdure, e i polvorones, deliziosi biscotti friabili tipici del periodo natalizio. Le celebrazioni includono anche il famoso roscón de Reyes, una torta a forma di corona che viene servita durante l’Epifania, proprio in occasione dell’arrivo dei Re Magi. All’interno di questo dolce viene nascosto un piccolo oggetto, e chi lo trova nella sua fetta avrà fortuna per tutto l’anno.

In foto, dall’alto: Roscón de Reyes; Puchero canario

Un Natale da ricordare

Gran Canaria non è solo una fuga dal freddo, ma una vera e propria avventura che trasforma le festività in un’esperienza memorabile. Qui, ogni dettaglio – dalle spiagge assolate ai borghi incantati – racconta una storia che unisce il meglio del clima tropicale con la magia del Natale.

Se cercate un Natale che vi sorprenda e vi regali emozioni uniche, Gran Canaria vi aspetta, pronta a offrirvi momenti indimenticabili da condividere con le persone che amate. E chissà, forse un Natale al sole potrebbe diventare la vostra nuova tradizione preferita.

www.grancanaria.com

Foto © Turismo Gran Canaria – Ciao Isole Canarie

