Gran Canaria è molto più di una destinazione balneare: è un’isola sempre più green e sostenibile che incanta per il suo aspetto rigoglioso e onirico. Una vacanza perfetta per praticare trekking o andare in bici, respirando aria pulita e ammirando panorami spettacolari.

La Redazione

Non solo mare, sole e spiagge dorate: Gran Canaria, conosciuta come il “continente in miniatura”, è una destinazione sorprendentemente green, dove natura selvaggia, foreste primordiali e paesaggi mozzafiato convivono in armonia. Situata nel cuore delle Canarie, quest’isola è un vero e proprio tesoro per chi desidera dialogare con la natura per scoprirne un lato tanto nascosto quanto affascinante, proprio perché tutto da scoprire.

In foto, dall’alto: Moya, Barranco Doramas; Tejeda, Nublo.

Foreste Primordiali: un tuffo nel passato

Uno dei luoghi più selvaggi dell’isola e meno contaminati dall’uomo è il Parco Naturale di Tamadaba: con un’estensione di circa 7.500 ettari, fa parte del 42% del territorio dell’isola dichiarato dall’Unesco Riserva della Biosfera. Dalle montagne alla costa, è impossibile non restare affascinati dall’aspetto meravigliosamente brado di questo cuore verde pulsante. Qui i visitatori possono scegliere di avventurarsi tra i maestosi pini secolari delle montagne, o praticare il trekking, attraversando sentieri e paesaggi incredibili, con viste spettacolari sull’oceano e sulle scogliere a picco. Passeggiare all’interno del Parco è un’esperienza da non perdere: qui è davvero possibile fare un passo indietro nel tempo e immergersi in un’epoca in cui le foreste ricoprivano gran parte delle isole.

Imperdibile è anche una visita al Bosco di Los Tilos de Moya, un vero e proprio tesoro botanico risalente all’era Terziaria. La riserva naturale è uno degli ultimi esempi di laurisilva, un tipo di foresta subtropicale che un tempo ricopriva gran parte dell’Europa meridionale. Qui la vegetazione cresce fitta e rigogliosa. Della riserva fanno parte il Barranco de los Propios e Laurel, gole dalla fitta vegetazione in parte percorribili e perfette per gli amanti del trekking più adrenalinico, e la Circular extrema Villa de Moya, che attraversa due chilometri all’interno della riserva, ideale per gli appassionati di corsa campestre.

Bosco di Los Tilos

Canyon e Parchi: Paesaggi Scolpiti dal Tempo

Uno dei luoghi più affascinanti e spettacolari dell’isola è il Barranco de Guayadeque, un profondo canyon di 15 chilometri nel sud-est di Gran Canaria scolpitosi nel corso dei millenni, le cui pareti rocciose nascondono numerose grotte naturali. Qui si respira un’atmosfera quasi onirica, per il suo paesaggio sinuoso e desertico, fatto di ripidi pendii e insenature rocciose. Il suo aspetto lunare rivela un’anima vibrante e folkloristica: numerose grotte sono oggi abitazioni private, agriturismi e ristoranti, dove assaporare la gastronomia tipica e scoprire le tradizioni locali. Il Barranco è anche un luogo dal grande valore archeologico, con testimonianze delle antiche civiltà indigene che abitavano l’isola.

Gli amanti dei panorami mozzafiato possono visitare anche il Parco Rurale del Nublo con l’imponente Roque Nublo, il monolite vulcanico alto 70 metri, oggi simbolo principale dell’isola e punto di riferimento per gli escursionisti. Il parco, che si estende per 26.000 ettari sul lato ovest dell’isola, è anch’esso riconosciuto come Riserva della Biosfera dall’Unesco. I visitatori possono salire fino alla base del Roque Nublo, godendo di una vista spettacolare su gran parte dell’isola, fino a intravedere, nelle giornate limpide, l’isola di Tenerife con il maestoso Teide all’orizzonte.

Barranco de Guayadeque

Gran Canaria Green: Sostenibilità e Turismo Responsabile

Gran Canaria è un esempio virtuoso di isola green per l’enorme quantità di vegetazione che il suo entroterra preserva nobilmente. Una gemma verde ben custodita e sorprendentemente ricca, capace di integrare il rispetto per l’ambiente con lo sviluppo economico. In questi ultimi anni, l’isola ha investito molto in progetti per la promozione di un turismo sostenibile, con iniziative che includono la protezione delle sue aree naturali, la promozione di forme di turismo responsabile e l’uso di energie rinnovabili.

A Gran Canaria, i visitatori possono scegliere tra una vasta gamma di attività eco-friendly, come tour in bicicletta, soggiorni in agriturismi che utilizzano prodotti a chilometro zero promuovendo una cucina sana e sostenibile, o escursioni guidate nei parchi naturali, che offrono la possibilità di scoprire l’isola attraverso scelte e forme di turismo responsabili, rispettose di un ambiente tanto meraviglioso, quanto fragile, che merita di essere custodito e protetto.

Gran Canaria è molto più di una destinazione balneare: è un’isola che incanta per il suo aspetto rigoglioso e selvaggio, per i paesaggi onirici mozzafiato, per le sue foreste primordiali. È la testimonianza di chi ha saputo riconoscere i propri tesori, valorizzandoli e preservandoli. Un viaggio a Gran Canaria è un invito a esplorare la bellezza autentica dell’isola: un viaggio tanto profondo come i suoi canyon, tanto vivace come la sua vegetazione, tanto green come la sua ecosostenibilità.

www.grancanaria.com

Foto © Turismo Gran Canaria