Tra palazzi barocchi, architetture coloniali, musei, spiagge dorate e movida, la Capitale di Gran Canaria è un centro vibrante e multiculturale che offre tanto da visitare. Ecco cosa non perdere a Las Palmas.

La Redazione

Cosmopolita e mondana, antica e contemporanea, Las Palmas è la capitale dell’isola di Gran Canaria nonché la più grande città delle isole Canarie. L’architettura coloniale del centro, la vivacità del porto e delle sue spiagge, la cultura e il clima tropicale mite tutto l’anno la rendono un’eccellente meta di vacanza, perfetta per rilassarsi e divertirsi in ogni periodo dell’anno. Affacciata sull’Oceano Atlantico e situata sulla costa nord-orientale dell’isola, la città offre ai visitatori un’atmosfera vibrante e una varietà di attività ed esperienze uniche. Dalle sue affascinanti strade storiche ai musei, dalle spiagge dorate ai ristoranti che propongono cucina locale e internazionale, ecco cosa non perdere a Las Palmas de Gran Canaria.

Casa de Colón

1 | Vegueta: Cuore Storico e Culturale

Fondato nel 1478, il quartiere di Vegueta è il centro storico di Las Palmas e un autentico tuffo nel passato. È qui che la città ha mosso i primi passi, tra queste vie strette e i palazzi nobiliari, in cui è possibile respirare e rivivere le atmosfere medievali, passeggiando tra le sue stradine acciottolate e ammirando le facciate delle case coloniali. Un’esperienza imperdibile per chi visita Gran Canaria. Vegueta ospita alcune delle attrazioni più importanti della città:

Cattedrale di Santa Ana : Nota anche come la “Catedral de Canarias”, poiché fino al XIX secolo è stata l’unica cattedrale di tutto l’arcipelago, è un imponente edificio in stile Gotico Atlantico, un vero capolavoro frutto di un mix architettonico di neoclassico, gotico e rinascimentale. I lavori di costruzione della Catedral de Santa Ana sono iniziati nel 1497 ma è stata completata solo nel XX secolo. Salendo sulla torre, si può godere di una vista panoramica mozzafiato sui tetti della città.

Casa de Colón : In questa antica residenza dei governatori di Las Palmas de Gran Canaria, Cristoforo Colombo fu ospite nel 1492 durante una sosta per riparare La Pinta e poi, successivamente, in almeno altre due occasioni. Oggi è un museo dedicato a Colombo e ai suoi viaggi attraverso l'Atlantico. La Casa de Colón non è solo un luogo di interesse storico, ma anche uno spazio espositivo con mostre temporanee e una collezione di arte precolombiana.

Mercado de Vegueta: È il luogo ideale per immergersi nella vita quotidiana della città e assaporare le prelibatezze locali. Lo storico mercato è a pochi passi dalla Cattedrale ed è un luogo vibrante e colorato dove poter acquistare prodotti freschi locali come frutta esotica, formaggi, spezie e pesce.

Cattedrale di Santa Ana

2 | Triana: Shopping e Architettura Art Nouveau

Attraversando il ponte che collega Vegueta con il quartiere di Triana, si entra in una delle aree commerciali più dinamiche della città. La Calle Mayor de Triana è stata dichiarata monumento storico nazionale per i suoi palazzi costruiti nel corso della storia da numerose famiglie armatoriali, negli stili architettonici tipici dei secoli che vanno dal XVIII al XX. In questa lunga strada pedonale, tra edifici in stile Art Nouveau, si alternano negozi di grandi marchi internazionali, boutique locali, caffetterie e ristoranti, perfetti per passeggiare e fare shopping, ammirando l’architettura eclettica del quartiere.

Teatro Pérez Galdós: Situato all’inizio della Calle Triana, questo teatro storico, dedicato al famoso scrittore canario Benito Pérez Galdós, è uno dei luoghi culturali più prestigiosi dell’isola. Vale la pena assistere a uno spettacolo o semplicemente visitare l’edificio per apprezzarne la magnificenza architettonica.

Playa de Las Canteras

3 | Playa de Las Canteras: il paradiso in città

La spiaggia di Las Palmas, Playa de Las Canteras, è considerata una delle spiagge urbane più belle d’Europa, un luogo ideale in cui rilassarsi e godersi il mare, restando in città. Con i suoi tre chilometri di sabbia dorata e acque calme, protette dalla barriera corallina naturale chiamata La Barra, è perfetta per fare il bagno, ma anche per praticare sport acquatici come snorkeling, paddle surf e immersioni. La parte più settentrionale della spiaggia, conosciuta come La Cícer, è invece frequentata dagli amanti del surf grazie alle sue onde più impegnative.

Il lungomare di Las Canteras è costellato di bar, ristoranti e gelaterie dove è possibile gustare piatti di pesce fresco con vista sull’oceano. Di sera, la zona si anima con musica dal vivo e locali che offrono tapas e cocktail, rendendo Las Canteras il cuore pulsante della vita notturna di Las Palmas.

4 | L’Arte e la Cultura dei Musei

Oltre alla Casa de Colón, ci sono altri musei che meritano una visita, perché la Capitale è culturalmente molto viva con una lunga storia da raccontare. Per gli amanti dell’arte e della cultura vale la pena non perdere anche questi centri museali:

CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno): Nel quartiere di Vegueta, il CAAM è il punto di riferimento per l’arte contemporanea a Gran Canaria. Ospita collezioni permanenti di artisti locali e internazionali, oltre a mostre temporanee che esplorano temi legati all’identità culturale e alla storia delle Canarie.

Museo Canario : Restando a Vegueta, questo museo archeologico è il luogo ideale per conoscere la storia dei primi abitanti dell'isola, attraverso una vasta collezione di reperti che comprende ceramiche, utensili e mummie.

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología : Il Museo offre un'esperienza interattiva con esposizioni scientifiche e tecnologiche che spaziano dall'astronomia alla robotica, perfetto per una visita in famiglia. Il planetario e la sala dedicata alla realtà virtuale sono tra le attrazioni più apprezzate dai visitatori.

Poema del Mar: Con oltre 350 specie distribuite in ambienti spettacolari, come il gigantesco Oceanarium con la sua vetrata panoramica, il Poema del Mar è un'attrazione imperdibile per ammirare la vita marina e le sue meraviglie. Questo imponente acquario si trova in città ed offre un viaggio emozionante attraverso la biodiversità marina globale. Il suo design innovativo e le aree tematiche ricreano ecosistemi unici che trasportano i visitatori nel cuore degli oceani del mondo. Una proposta ieale per famiglie e appassionati di natura.

Poema del Mar – Foto © Mauro Orrico

5 | L’Oasi Verde del Parque Doramas e il Pueblo Canario

Nella zona residenziale di Ciudad Jardín, il Parque Doramas è il luogo ideale per una pausa nel verde. Questo parco lussureggiante offre giardini curati con fontane e piante esotiche. Qui si trova anche il Pueblo Canario, un complesso architettonico progettato dai fratelli Néstor e Miguel Martín-Fernández de la Torre, che rappresenta l’architettura tradizionale delle Canarie. Una visita a questo angolo di Las Palmas permette di comprendere meglio le radici culturali dell’isola: nel Pueblo Canario, infatti, è possibile assistere a spettacoli di musica e danza folcloristica, oltre a visitare il Museo Néstor, dedicato all’opera del celebre pittore modernista Néstor Martín-Fernández de la Torre.

6 | Cibo e sapori locali: un viaggio gastronomico

Una vacanza a Gran Canaria è anche un viaggio nel gusto, immersi nelle prelibatezze dei prodotti locali. Las Palmas è una città che sa conquistare anche i palati più esigenti e la sua scena gastronomica combina influenze locali, spagnole e internazionali. Da non perdere i mercati gastronomici come il Mercado del Puerto e il Mercado Central, dove si possono assaggiare tapas, formaggi locali e piatti di pesce fresco.

Per un’esperienza più sofisticata, i ristoranti gourmet della città propongono cucina fusion e piatti creativi a base di prodotti del territorio, come il famoso gofio, una farina tostata tipica delle Canarie, un alimento preispanico ancor oggi presente, e il sancocho canario, un piatto di pesce in umido servito con patate dolci.

Foto © Carnaval de Las Palmas

7 | Escursioni nei Dintorni e Eventi Culturali

Las Palmas è anche il punto di partenza ideale per esplorare l’isola di Gran Canaria. Da qui, si possono organizzare escursioni verso il maestoso Monumento Naturale di Bandama, con il suo antico cratere vulcanico, o verso il suggestivo Pico de las Nieves, il punto più alto dell’isola.

Las Palmas ospita anche eventi culturali di rilievo. Il più noto, amato dai locali e dai turisti di tutto il mondo, è il Carnaval de Las Palmas: la prossima edizione si svolgerà dall’8 febbraio al 16 marzo 2025 ed è famoso per le sue parate colorate e i costumi spettacolari. Da non perdere è anche il Festival Internacional de Cine de Las Palmas, che ogni anno nel mese di aprile, attira cinefili da tutto il mondo.

Relax, avventura, cultura e divertimento: con i suoi mille volti e colori, Las Palmas de Gran Canaria è una destinazione che merita di essere vissuta e scoperta in ogni sua sfumatura. D’estate, come d’inverno.

www.grancanaria.com

Foto © Turismo Gran Canaria