Il saluto dei dipendenti di Palazzo Chigi a Conte conquista i social. Il post di congedo supera il milione di like e l’ex premier torna protagonista nel giorno del giuramento del successore.

Ieri Giuseppe Conte ha lasciato palazzo Chigi. Con la cerimonia della campanella ha consegnato il testimone al suo successore, poco dopo il giuramento del Quirinale. All’uscita lo ha accolto il lungo applauso dei dipendenti del palazzo sede del governo. Emozionato, Conte ha ringraziato tutti e, con la compagna Olivia Paladino, è salito in macchina. Si è chiusa così l’esperienza del governo Conte 2, quello che ha affrontato la pandemia e ottenuto i 209 miliardi della Ue, per poi essere sfiduciato da Matteo Renzi e dal suo gruppo di parlamentari, eletti con il Pd e poi approdati a Italia viva.

Quel lungo applauso in pochi minuti è diventato virale sul web e il post di congedo del premier uscente ha fatto il boom di like: in poche ore, ha raggiunto il milione di “Mi piace”, forse un record assoluto per un politico italiano. Un fiume di consenso che ora Conte dovrà decidere come investire, scegliendo tra la leadership del M5S, le suppletive in Toscana o la guida di un nuovo gruppo di centrosinistra (ipotesi ad oggi più lontana). Su twitter, gli hastag #GraziePresidente e #NeValevaLaPena sono diventati trend topic in pochi minuti, battendo ogni commento e aggiornamento sulle sorti del nuovo governo.

Ho lavorato nel “Palazzo”, occupando la “poltrona” più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi,… Pubblicato da Giuseppe Conte su Sabato 13 febbraio 2021



Giuseppe Conte è tornato protagonista nel giorno del giuramento dell’esecutivo Draghi: quel saluto, così sentito e inusuale per un premier dimissionario, ha attraversato l’Italia, sui social e in ogni tg, tra decine di migliaia di messaggi di sostegno e affetto. Raramente, a fine mandato, un premier conserva una popolarità così alta: oltre la metà degli italiani, secondo i sondaggi, dichiara di avere fiducia in Giuseppe Conte, nonostante la pandemia e una crisi economica devastante in corso. Davanti all’ex premier, c’è solo Draghi. La nuova squadra di governo ha deluso in tanti: doveva essere il “governo dei migliori”, ma per ora sembrano solo dichiarazioni di intenti. #NeValevaLaPena?