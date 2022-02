I Måneskin sono stati i super ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo. Lunghi applausi, le lacrime di Damiano: il gruppo ha travolto l’Ariston.

Dopo aver trionfato con Zitti e Buoni prima al Festival di Sanremo, poi all’Eurovision 2021, hanno cominciato a scalare le classifiche internazionali con le loro hit, conquistando il pubblico americano e addirittura aprendo il concerto dei Rolling Stones. Oggi i Måneskin sono famosissimi nel mondo e la band è stata la protagonista della 72esima edizione della kermesse canora che si è aperta ieri sera.

I quattro musicisti si sono presentati sul palco con un look total black firmato Gucci. Dopo aver cantato Zitti e buoni e Coraline, Damiano si è lasciato andare alle lacrime, tra gli applausi e l’ovazione del pubblico in sala.

COME CI SI RIPRENDE DA CORALINE? No perché non riesco più a seguire. QUESTA ESIBIZIONE HA SPACCATO TUTTO L’ARISTON MERAVIGLIOSA #Maneskin #Sanremo2022 pic.twitter.com/oBhcgC7Apy

— Miele&Assenzio‍♀️ (@_snoowhite) February 1, 2022