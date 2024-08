Mercoledì 14 agosto, Villa Maresca ad Arnesano (Lecce) ospita il Fuck Normality Festival. Dalle 22, musica e culture queer con Montoya, Playgirls from Caracas, Radar Jamming, Enea Pascal, Puertosool e tanto altro. FACE Magazine è media partner dell’evento.

La Redazione

Immersa nella natura e circondata da uno splendido giardino e da sette ettari di agrumi, Villa Maresca ad Arnesano – a pochi chilometri da Lecce – torna ad ospitare, per il secondo anno, il Fuck Normality Festival, l’appuntamento estivo dedicato alla musica elettronica e alle arti visive, uno spazio per la ricerca e l’innovazione, incontro ideale tra sperimentazione e festa.

Fuck Normality Festival è un progetto targato Degenere, associazione culturale che attraverso la produzione di eventi e festival promuove la cultura delle pari opportunità, nel superamento di pregiudizi e stereotipi, valorizzando la relazione tra linguaggi d’avanguardia e stili musicali differenti. Anche quest’anno il festival ospiterà alcunə tra lə artistə più iconichə e innovativə della scena musicale contemporanea italiana. FACE Magazine.it è tra i media partner dell’evento.

In foto: Playgirls from Caracas

Il Programma

Musicista, produttore e compositore, Montoya ha pubblicato gli album El Viaje e Mohs e IWA e l’ep LUX con l’etichetta italiana White Forest Records. Dal 2019 è parte della ZZK Records, etichetta che rappresenta l’essenza della scena elettronica latinoamericana e di cui hanno fatto parte artisti come Chancha Via Circuito, Nicola Cruz. Si è esibito al Fusion Festival in Germania, al Sonar di Bogotà, al Musicbox in Portogallo, al Senderos Festival a Montevideo, ed ha condiviso il palco con artisti come Ninos du Brasil, Omar Souleyman, Clap! Clap!, Populous.

Radar Jamming è una tecnologia che rende inutilizzabili i dispositivi elettronici e i sistemi di comunicazione. Da questo principio di disturbo, di rifiuto nei confronti dell’iper connessione nasce il progetto di Giacomo Greco, fondatore degli Inude e produttore nella scena indipendente. Il suo sound è un mix di suoni distorti, ritmi ossessivi e cambi frenetici che creano un concetto di club

music non convenzionale.

In foto dall’alto: Montoya; Radar

La ricerca queer che scava senza limiti in generi e periodi differenti è l’essenza del progetto Playgirls from Caracas, nato a Lecce nel 2007 e di base a Roma. Maracas, güiro e percussioni creano un frizzante fritto misto supportato da video provocatori. Hanno prodotto remix per Lilith Primavera, Populous feat MYSS KETA e Kenji, Thomas Costantin, Fucksia, Protopapa. Nel 2021 hanno pubblicato il loro primo brano “Lick Down” per l’etichetta milanese Fluidostudio, seguito da “Louise”, la traccia feat. Lilith Primavera & Tony Allotta “Conversazione” e “S.T.A.R.”. Nel maggio 2019 hanno condiviso la consolle con Silvia Calderoni durante l’After Party di Gucci Cruise 2020, partecipando allo shooting fotografico della campagna “Gucci Manifesto”.

Ceri Wax è un produttore e dj tra i più iconici e innovativi della scena in Italia. Tra elettronica e sperimentazioni, Waxtape è la sua prima release, un album di 29 tracce pubblicato sotto forma di 4 Movimenti. Dentro c’è l’energia viva del clubbing e la voglia di dancefloor inteso come esperienza collettiva e profonda. Il video ufficiale del suo singolo “Solo Insieme”, diretto da Giada Bossi e realizzato in UK, ha vinto il premio come Miglior Videoclip di musica elettronica ai Videoclip Italia Awards ed è stato candidato come miglior video al Berlin Music Video Awards e all’Oslo Film Festival. Il disco è stato presentato per la prima volta dal vivo in un tour partito da Parigi e che ha toccato poi le principali città italiane.

In foto, dall’alto: Playgirls from Caracas; Ceri Wax

Enea Pascal (Ivreatronic) è uno dei fondatori di Ivreatronic ed Escandalo Total, un DJ/Produttore che si diverte a fondere insieme suoni, saltando tra tracce basate su ritmi grezzi, linee di basso acide e vocalizzi imprevedibili. Dal vivo rimbalza tra i generi, alti e bassi, house e break, downtempo e hip hop.

Virginia www b2b Mistiica è la fondatrice di alcune delle feste più belle di Milano: Just Cavalle e Spiritual Sauna. Mistiica integra arti visive, audiovisive e musica, contaminandole costantemente tra loro. Il suo sound l’ha portata ad avere una residenza allo Spiritual Sauna di Milano e set in club come Tresor, funk house BLN, OHM, The Glove That Fits London, Spazio Mad Switzerland, Renate, Oxi e altri a Berlino, dove risiede l’artista.

Fuck Normality Festival non è solo musica ma tanto altro e anche quest’anno dedica spazio all’arte contemporanea. L’artista ospite di questa edizione 2024 è Puertosool. Pasquale Desantis si trasferisce a Roma e rimane folgorato dalla scena notturna della capitale. Dalla sua esperienza lavorativa nel clubbing romano nasce il suo soprannome Puertosool, dal chiaro riferimento al marchio di succhi di frutta. Le sue opere fotografiche sono scattate con una macchina fotografica compatta da 5mm, che ne conferisce un gusto vintage, confermato dall’assenza di postproduzione e di editing.

In foto: Puertosool

Fuck Normality Festival ospita, inoltre, l’area market a cura di Queer Market Show da un’idea di Franz Di Pietro (Clitox, Stigmalab) che si sviluppa in maniera orizzontale con la comunità di artistə e artigianə local.

Gastronomia tradizionale, vegetariana e vegana sarà proposta da Cocula, il primo street food interamente dedicato alle polpette in un’ottica innovativa: dal recupero delle ricette della tradizione locale alla fusione dei sapori etnici.

Fuck Normality Festival

Apertura porte: 20.30

Prevendite: 16€

urly.it/310cmc

Botteghino:17€

Facebook: F Normality Festival

Instagram: Fuc_knormality