Olimpiadi di Parigi 2024. Alice D’Amato e Manila Esposito sono le prime medaglie olimpiche di sempre per la ginnastica artistica femminile azzurra. Ieri, lo storico oro di Errani e Paolini nel tennis. Bruni e Molinarolo qualificate per la finale del salto con l’asta.

La Redazione

Per l’Italia sono Olimpiadi sempre più al femminile nel Medagliere Azzurro. Ai Giochi di Parigi 2024, le atlete italiane si stanno affermando con un numero di medaglie che cresce di ora in ora. Le ultime le hanno portata a casa Alice D’Amato (oro) e Manila Esposito (bronzo): sono le prime medaglie olimpiche nella specialità di sempre per la ginnastica artistica femminile azzurra. Poco dopo, è arrivato un altro oro per Diana Bacosi con Gabriele Rossetti nel tiro a volo.

Intanto Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo si sono qualificate per la finale del salto con l’asta, estesa a 20 atlete per il grande numero di pari merito. La finale è in programma mercoledì alle 19.

PAZZESCO A PARIGI



Doppietta CLA-MO-RO-SA alla trave!!! 😯



Alice D’Amato oro e Manila Esposito bronzo!



Sono le prime medaglie olimpiche nella specialità di sempre per la ginnastica artistica femminile azzurra!!! 🤩



MA CHE AVETE FATTOOOOOOOOOOOOOO??????? 💙#ItaliaTeam… pic.twitter.com/9p0v60wXR0 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 5, 2024

Nella ricca giornata di medaglie di domenica, la coppia Errani/Paolini ha vinto il settimo oro azzurro nel doppio femminile di tennis. Nei giorni scorsi, sono arrivati ori anche per la Spada femminile nel torneo a squadre (scherma), per Alice Bellandi nel judo e per Marta Maggetti nel windsurf.

Hanno vinto l’argento, invece, Silvana Stanco nel tiro a volo, la squadra della ginnastica artistica femminile a squadre e il fioretto femminile nello scherma.

Credits foto © ItaliaTeam_it (via X)