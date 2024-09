Domenica si è votato in Turingia e Sassonia. L’estrema destra di Afd ha superato il 30%, vincendo in Turingia (ma non governerà). In Sassonia ha vinto la Cdu. Netta sconfitta per i rosso-verdi del governo Scholz, ma vola la sinistra “sovranista” di BSW.

Di Marta Foresi

La crescita dell’estrema destra in Germania non si ferma. Come ampiamente previsto dai sondaggi, Alternative für Deutschland (AfD), il partito ultra-conservatore, euroscettico e anti-immigrazione tedesco, ha sbancato l’appuntamento elettorale nei due Länder orientali di Turingia e Sassonia. Per la prima volta dai tempi della Germania nazista, l’estrema destra farà parte dei giochi di potere in un Parlamento statale. Nei due Stati dell’ex Germania est sovietica, oltre il 30% ha votato per l’AfD che tuttavia non governerà perché nessun partito vuole allearsi con l’estrema destra. La vera sorpresa di queste elezioni è stata però la sinistra “sovranista” BSW di Sahra Wagenknecht, cacciata dalla Linke perché filorussa e contraria al sostegno a Kiev, e favorevole alla chiusura delle frontiere.

I risultati in Turingia

In Turingia l’AfD ha ottenuto il 33,5% dei voti, superando la Cdu, che ha riportato il 24,5%. Il nuovo partito di Sahra Wagenknecht ha debuttato con il 15,6%, mentre la Linke del presidente uscente Bodo Ramelow è crollata all’11,4%, perdendo quasi 20 punti. Crollo dei socialdemocratici che hanno ottenuto il 6,1% (-2,1), e dei Verdi, che con il 3,9% (-1,3), non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 5%.

Bjorn Hocke, leader dell’AfD in Turingia e noto per le sue posizioni estremiste, ha, però, perso l’elezione diretta nella circoscrizione di Greiz II contro il candidato della Cdu. Potrebbe comunque ottenere un seggio nel parlamento regionale attraverso la lista di partito. Il segretario generale nazionale della Cdu, Carsten Linnemann, ha già messo in chiaro che il suo partito si rifiuterà di lavorare con l’AfD.

Foto credits © Olaf Scholz, via X

I risultati in Sassonia

In Sassonia, l’AfD si è fermata a solo un punto dalla Cdu che ha ottenuto il 32%, con appena un punto di vantaggio sul partito di estrema destra. I partiti della coalizione, Spd, Verdi e Fdp, hanno invece subito una pesante sconfitta. Anche qui, come in Turingia, l’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) sarà decisiva per la formazione del governo.

Il 22 settembre si voterà anche in Brandeburgo e nei sondaggi AfD viene data al primo posto, col 24,6 per cento. Qui la SPD governa insieme a CDU e Verdi con Dietmar Woidke.

Foto credits copertina © dall’account X di Olaf Scholz