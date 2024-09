Maria Rosaria Boccia afferma di essere una collaboratrice del ministro della Cultura. Lo staff smentisce, ma su Instagram continua a pubblicare audio e documenti che provano viaggi e collaborazioni. Sangiuliano si dimetterà?

La Redazione

Maria Rosaria Boccia è la donna protagonista in questi giorni di un caso politico che coinvolge il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Imprenditrice di 41 anni, il 26 agosto ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae accanto a Sangiuliano, in cui ha scritto: «Grazie al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi». Lo staff del ministro si è affrettato a smentire, dicendo che non c’era stata nessuna nomina e negando che tra Boccia e il ministro ci fosse una qualche significativa vicinanza. Da quel momento, la donna continua a pubblicare gradualmente sui social documenti e atti che ogni volta smentiscono le versioni del ministero della Cultura, oltre a foto e video che li ritraggono insieme in occasioni istituzionali.

La scorsa domenica, Dagospia ha pubblicato un’email del 5 giugno scorso che mostra in maniera inequivocabile un coinvolgimento diretto di Boccia in uno degli impegni istituzionali più importanti per Sangiuliano. Al di là del rapporto personale e delle allusioni su una ipotetica relazione (o amicizia) tra i due, la storia ha a che vedere anche con protocolli di sicurezza per affari di Stato e vi sono anche sospetti sui video registrati in Parlamento con “occhiali-telecamera” e durante il G7 in Puglia.

La vicenda ha messo in imbarazzo il governo e la stessa premier Giorgia Meloni che, dopo un incontro di novanta minuti con il ministro, per il momento difende Sangiuliano, che finora ha dato poche ed evasive spiegazioni riguardo alla vicenda. Le opposizioni chiedono chiarimenti formali al ministro affinché chiarisca in aula e il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto ha avviato anche una petizione online per chiederne le dimissioni.

Boccia è nata a Pompei in provincia di Napoli, dove la sua ricca famiglia gestisce da decenni importanti negozi di abbigliamento e abiti da cerimonia. È laureata in Economia all’università telematica Pegaso e si qualifica come presidente dell’associazione “Fashion Week Milano Moda”, che però non ha nulla a che fare con quello della settimana della moda milanese, che in queste ore ha diffidato Boccia dall’uso del marchio.

Foto dal profilo Instagram di Maria Rosaria Boccia

La versione di Sangiuliano

Il ministro ha smentito il ruolo di Boccia, ma ha ammesso di aver preso in considerazione una collaborazione “a titolo gratuito”. Sangiuliano, inoltre, ha dichiarato che nessun soldo pubblico è stato speso per pagare le sue trasferte. Ma la donna ha risposto: «Io non ho mai pagato nulla. Mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri tant’è che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal Capo Segretaria del Ministro». Allora, chi ha pagato e perché?

Gli ultimi aggiornamenti

4 Settembre 2024 – Questa mattina, Boccia ha pubblicato su Instagram audio ed email con i quali si evidenziano contatti con il Ministero per avviare le pratiche di una consulenza con il dicastero presieduto da Sangiuliano. L’audio si riferisce a uno scambio tra Boccia e un funzionario del ministero, il dirigente Antonio Mazza. Nella conversazione si fa riferimento anche a un decreto firmato dal ministro Sangiuliano. Boccia ha pubblicato nelle sue storie di Instagram anche gli screenshot dei biglietti aerei inviati da Narda Frisoni, capo della segreteria del ministero, per farla partecipare a un evento pubblico a Pompei insieme a Sangiuliano, il 23 luglio.