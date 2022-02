Da Mosca a San Pietroburgo, la polizia russa ha arrestato finora oltre 1.700 manifestanti in 42 città, per avere protestato contro l’intervento militare in Ucraina.



Secondo quanto riferisce il sito dell’opposizione Ovd-Info, oltre 1.700 persone sono state fermate ieri in 42 città per avere manifestato contro l’intervento militare in Ucraina. Sui social, stanno facendo il giro del mondo le immagini che raccontano la repressione e gli arresti da parte dalla polizia russa, che ancora una volta reprime con la forza il dissenso, nel Paese, sempre più esteso nei confronti di Vladimir Putin.

Возле Гостиного двора в Петербурге собралось, по оценкам корра «Новой», около двухсот человек. Толпа скандирует «Нет войне!». Полиция в мегафон предупреждает о недопустимости массовых акций в период коронавирусных ограничений. Несколько десятков человек задержаны. Видео: «Новая» pic.twitter.com/lsOkKTWFvd — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2022

A San Pietroburgo protesta contro la guerra. “Non confondere un patetico vecchio pazzo con tutti i russi. Non vogliamo questa guerra!”#RussiaUkraineConflict #нетвойне #нетвойне pic.twitter.com/Ob1cPmZ6Pm — Donatella Bartolini (@Bart_Press) February 24, 2022



Il giornalista Kevin Rothrock, direttore di Meduza, già dalla mattinata di ieri aveva denunciato su twitter quello che in queste ore sta avvenendo in molte città della Russia: “Singole persone che espongono cartelli come questo contro la guerra stanno spuntando nelle città di tutta la Russia. Non è molto, ma vengono arrestate quasi immediatamente. Ecco Sofya Rusova, copresidente del Sindacato dei giornalisti della Russia. Nel cartello c’è scritto ‘La guerra con l’Ucraina è la disgrazia della Russia”.