La guerra è ormai in tutta l’Ucraina, in particolare a Mariupol e Kharkiv. Gran parte del territorio è sotto il controllo russo. Le forze di Mosca hanno raggiunto la capitale: esplosioni in centro, tra i civili è iniziata la distribuzione di armi.

Dopo l’invasione russa iniziata nella notte tra mercoledì e giovedì, si combatte in tutta l’Ucraina, in particolare a Kharkiv e Mariupol, dove è in corso un attacco anfibio. La gran parte del territorio è in questo momento sotto il controllo russo e le truppe sono alle porte di Kiev, dove i missili cadono già da ieri.

Il bilancio ufficiale dei morti sarebbe di 450 di vittime russe e 194 ucraine, fra cui 57 civili. Mosca ha affermato invece di aver «eliminato» 200 soldati ucraini nella battaglia combattuta intorno all’aeroporto Antonov e secondo il ministero della Difesa di Kiev, la resistenza ucraina avrebbe ucciso 1.000 soldati russi. Si tratta però di dati non ufficiali e bisogna considerare la propaganda e la «nebbia di guerra», quella che nei conflitti impedisce di vedere con chiarezza la situazione.

Secondo il Pentagono, la Russia non avrebbe il controllo dello spazio aereo, come invece era stato annunciato ieri.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha offerto a Vladimir Putin di avviare il negoziato, parlando anche di neutralità, ma Putin ha chiesto all’esercito ucraino di prendere il potere.

La resistenza di Kiev

Tra palazzi sventrati e civili in fuga, è cominciata la distribuzione di armi tra i civili e la città resiste si prepara ad una lunga e durissima battaglia per le strade e le case.

Il dramma umanitario e i civili in fuga

Da ieri mattina, migliaia di ucraini sono in fuga con lunghissime code di auto sulle strade, mentre in centinaia sono rifugiati all’interno delle stazioni della metropolitana.

Il dramma degli ucraini in fuga • Migliaia di auto bloccate in strada, in centinaia rifugiati nei sotterranei della metro. La follia della guerra torna in #Europa dopo 70 anni.

➡️ https://t.co/54XpJcPwPK #RussiaUkraineConflict #StopWar #Kiev pic.twitter.com/lZiqqPmCEl — FACE Magazine.it (@NuovoFaceMag) February 24, 2022

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU — Salwan Georges (@salwangeorges) February 24, 2022

La reazione dei leader del G7

Si è concluso nel pomeriggio di ieri il vertice in videoconferenza dei leader dei G7, che hanno discusso di una «risposta congiunta» all’attacco «ingiustificato e non provocato della Russia all’Ucraina». Per i leader del G7: «Putin è dalla parte sbagliata della storia». Il G7 interverrà se ci saranno «problemi» alle forniture di gas.

Al vertice hanno partecipato il presidente Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier canadese Justin Trudeau, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, il premier giapponese Fumio e il premier britannico Boris Johnson. Ha partecipato alla riunione anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Le sanzioni dell’Unione europea

Le prime sanzioni contro la Russia colpiscono «il 70% delle banche russe», come ha dichiarato Ursula von der Leyen, e prevedono il divieto di trasferimento tecnologico per l’estrazione di idrocarburi (questa è la parte dedicata al settore energetico), stop all’export di tecnologia dual use, cioè per un uso civile e militare, divieto di finanziamento da parte delle banche dell’Ue di progetti già concordati di imprese pubbliche russe, blocco dei conti europei degli oligarchi e blocco di materiali destinati ai sistemi di trasporto aereo. Ma sono in fase di valutazione ulteriori sanzioni che potrebbero essere rese note già nelle prossime ore.

Le altre reazioni internazionali

Anche la Svizzera ha fatto scattare sanzioni contro tre banche russe e restrizioni di viaggio nei confronti di 361 deputati della Duma. Germania e Ungheria hanno annunciato che non daranno armi all’Ucraina, una scelta invece adottata dagli Stati Uniti.

In Russia, arresti contro i manifestanti

Da Mosca a San Pietroburgo, centinaia di cittadini russi da ieri stanno partecipando a manifestazioni spontanee contro la guerra in Ucraina. La risposta della polizia è durissima: finora più di 1.700 sono stati fermati e arrestati, con il pretesto dei protocolli anti-covid.