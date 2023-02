Musei, monumenti, piazze e naturalmente la pizza. Dalla Cappella Sansevero al Museo di Capodimonte, la nostra guida in breve alla scoperta di Napoli.

CNN Travel nel 2022 ha inserito la città tra le mete turistiche migliori del mondo, per le sue bellezze, le sue mostre, i suoi musei, i suoi quartieri, ma anche per la “proverbiale cordialità italiana“. Napoli è una città con un patrimonio artistico, culturale e storico inestimabile, fin dal suggestivo sottosuolo con le Catacombe, la Napoli Sotterranea e le Stazioni dell’arte della Linea 1 della metropolitana, con la celeberrima Toledo, ma anche con le stazioni Vanvitelli, Materdei, Quattro Giornate, Salvator Rosa, Dante, Università, Garibaldi. E poi, la nuova Napoli della Street Art con i ritratti di Jorit, ormai famosi in tutto il mondo, come quello di San Gennaro a Forcella, di Pasolini a Scampia e quelli di Maradona e Che Guevara a San Giovanni a Teduccio a Taverna del Ferro. Trentasei ore non bastano per conoscere Napoli a fondo, ma possono essere un buon inizio per esplorare questa splendida metropoli nel cuore del Mezzogiorno d’Italia.

In foto, dall’alto: “Essere umani” di Jorit; Piazza Plebiscito.

Cosa vedere a Napoli:

• Piazza Plebiscito

• Castel Sant’Elmo

• Castel dell’Ovo

• Museo Archeologico

• Cappella Sansevero e Cristo Velato

• Museo e Real Bosco di Capodimonte

• Certosa di San Martino

• Spaccanapoli

• Galleria Umberto I

• I presepi di San Gregorio Armeno

• Museo Madre

• Palazzo Reale

• Napoli Sotterranea

• Monastero di Santa Chiara

• I murales di Jorit: San Gennaro a Forcella, Pasolini a Scampia, Maradona e Che Guevara nell’area di Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio

• Metro Toledo e le Stazioni dell’Arte

• Teatro San Carlo

• Pompei – Parco Archeologico

• Duomo di Napoli

• Lungomare Caracciolo

• I dintorni: Capri, Ischia e Procida