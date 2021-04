Con oltre il 60% della popolazione vaccinata, Israele si avvia all’uscita dalla pandemia, mentre riaprono ristoranti, palestre, concerti e il ritorno alla normalità è ormai alle porte.



Israele potrebbe già aver raggiunto l’immunità di gregge. Lo ha detto Gili Regev-Yochay, direttore dell’Unità di prevenzione delle infezioni dell’ospedale Sheba di Tel Aviv. Con oltre il 60% della popolazione vaccinata, il Paese si avvia all’uscita dalla pandemia, primo nel mondo. I dati sono sempre più incoraggianti: l’indice Rt di contagio continua a diminuire, mentre crollano i nuovi casi di coronavirus, gli ospedali si svuotano e i morti sono ormai poche unità, tutti tra i non vaccinati. Già a fine marzo, il governo di Tel Aviv ha disposto la riapertura delle scuole con l’avvio della quarta fase e il graduale ritorno alla vita pre-Covid, grazie anche al Green Pass, il certificato vaccinale che consente a chi lo abbia ricevuto di svolgere tutta una serie di attività attualmente precluse o fortemente limitate nelle altre nazioni.

Tra le misure in vigore già da marzo, la capienza dei ristoranti è stata portata al 75% all’interno e fino al 100% all’esterno. Sono tornati i concerti, gli eventi culturali e il pubblico negli stadi. Da giorni la gente si riversa per le strade, riempie i locali, i cinema ed i centri sportivi. Vige ancora l’obbligo di mascherina all’aperto, che però potrebbe essere rimosso già dalla fine di aprile.

Israele incassa oggi i risultati di una campagna vaccinale che ha dato forza a un Paese che ha subìto tre duri lockdown nell’ultimo anno. Il governo ha puntato su una campagna programmata prima ancora che i farmaci fossero approvati, ha mobilitato al meglio il sistema sanitario e ha stabilito le priorità giuste per abbattere ricoveri e decessi, dando la precedenza ad anziani e fragili. Tel Aviv ha stretto accordi con Pfizer-Biontech con largo anticipo rispetto all’Unione Europea, ma soprattutto pagando le dosi al triplo del prezzo corrisposto dall’Ue. Il governo ha inoltre portato avanti, sui social e nel Paese, una battaglia contro le fake news che hanno alimentato i movimenti no vax, molto presenti nella comunità araba, tra le giovani donne spaventate dal rischio di perdere la fertilità (una bufala smentita da tutti gli studi), ma soprattutto tra gli ultra ortodossi, in parte convinti dal confronto che l’esecutivo ha condotto con i rabbini sulle vaccinazioni. Il caso israeliano è considerato oggi un modello da seguire, soprattutto dai Paesi dell’Unione, e il Medio Oriente ora guarda al futuro.