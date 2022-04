Il green pass andrà in archivio e le mascherine al chiuso resteranno obbligatorie solo per i mezzi di trasporto e per alcune attività? Oggi il governo decide le nuove norme.

Dopo oltre due anni di pandemia, il 30 aprile scade l’ultimo decreto con le regole per contrastare il Covid-19 e oggi il governo farà il punto a Palazzo Chigi anche per scegliere il dispositivo normativo che regolerà l’uso delle mascherine e del green pass. Ma cosa cambia dal mese di maggio?

Mascherine

L’obbligo di mascherine Ffp2 verrà prorogato dal 1° maggio in avanti nelle situazioni più a rischio. Non cambierà nulla dunque sui mezzi del trasporto pubblico locale (autobus, metropolitane, tram), aerei, navi e treni a lunga percorrenza. Le mascherine Ffp2 resteranno ancora in tutti i luoghi di aggregazione sociale dove si sta a lungo in uno spazio chiuso, con posti ravvicinati: cinema, teatri, sale da concerto. L’obbligo resta anche nei negozi di barbieri, parrucchieri e centri estetici.

La decisione sulle mascherine non è ancora presa, invece, per i luoghi di lavoro, scuole e negozi.

Green pass

Dal primo maggio la certificazione verde dovrebbe restare in vigore solo per «gli esercenti e le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa». Il green pass non sarà probabilmente più obbligatorio nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto, nei luoghi della cultura e dello svago.